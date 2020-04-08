Сбербанк временно откажется от списания бонусов «Спасибо»

Для банка подобные шаги – способ фактически бесплатно удержать клиентов: инициатива довольно бюджетна, но маркетинговые задачи выполняет, считает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский. По его словам, банкам сейчас надо хоть как-то стимулировать активность клиентов. «Сейчас многие банки предлагают участникам программ лояльности тематические скидки у партнеров (онлайн-подписки на ТВ, образовательный контент, электронные книги, плюс скидки и бесплатная доставка в интернет-магазинах и проч.), а также напоминают об опциях обмена бонусов на собственные продукты, а также другие услуги, доступные в онлайн-банке», – перечисляет руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко. Однако, по мнению Шапировского, держателям премиальных карт такие инициативы мало интересны, у них другая мотивация. «Например, на мой взгляд, сейчас им было бы интереснее предложить программу с элементами социальной ответственности и благотворительности», – полагает он.