Сбербанк временно откажется от списания бонусов «Спасибо»
Сбербанк до 1 июня отменяет аннулирование бонусов «Спасибо», не использованных в срок держателями карт, рассказал «Ведомостям» представитель оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка». По правилам программы, срок жизни бонусов «Спасибо» составляет 2 года. Не потраченные в течение этого времени бонусы раз в месяц аннулируются.
По словам представителя «Спасибо от Сбербанка», принято решение сохранить на счетах клиентов бонусы, срок жизни которых завершился в марте или заканчивается в апреле-мае, до начала лета. За это время клиенты смогут потратить бонусы у партнеров программы, например, в режиме онлайн (маркетплейс «Беру!», онлайн-кинотеатр OKKO, доставка еды Delivery Club, Apple Music, «Спортмастер», «М-видео», «ЛитРес» и многие другие), либо перевести другому участнику программы «Спасибо от Сбербанка», добавил он.
1 февраля Сбербанк разрешил участникам программы лояльности (кроме находящихся на минимальном уровне привилегий) дарить друг другу бонусы «Спасибо» с «комиссией» 5-20%. При этом срок жизни подаренных бонусов отсчитывается от момента зачисления получателю, предшествующий период их существования у отправителя не учитывается.
Продление срока жизни бонусов, по данным аналитиков программы лояльности, затронет 7 млн ее участников – тех, кто по какой-то причине не потратили полностью бонусы, полученные более двух лет назад. Всего в «Спасибо от Сбербанка» зарегистрировано около 44 млн держателей карт банка.
«Мы решили не проводить стандартное аннулирование невостребованных за два года бонусов в ближайшие месяцы в качестве поддержки наших клиентов в это сложное для всех время. Надеемся, это поможет клиентам, кто привык копить бонусы в течение длительного времени и потом тратить их в оффлайн магазинах», – объясняет гендиректор «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
Для банка подобные шаги – способ фактически бесплатно удержать клиентов: инициатива довольно бюджетна, но маркетинговые задачи выполняет, считает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский. По его словам, банкам сейчас надо хоть как-то стимулировать активность клиентов. «Сейчас многие банки предлагают участникам программ лояльности тематические скидки у партнеров (онлайн-подписки на ТВ, образовательный контент, электронные книги, плюс скидки и бесплатная доставка в интернет-магазинах и проч.), а также напоминают об опциях обмена бонусов на собственные продукты, а также другие услуги, доступные в онлайн-банке», – перечисляет руководитель проектов Frank RG Анна Стогниенко. Однако, по мнению Шапировского, держателям премиальных карт такие инициативы мало интересны, у них другая мотивация. «Например, на мой взгляд, сейчас им было бы интереснее предложить программу с элементами социальной ответственности и благотворительности», – полагает он.