Как за 80 лет изменилось празднование Дня Побед
В день проведения парада на Красной площади «Ведомости» и «Авито» представляют совместный проект, посвященный становлению традиции празднования Дня Победы. В его основу легли официальные постановления, фотоархивы, краеведческие статьи и воспоминания современников.
Фотоматериалы и подписи выстроены в хронологическом порядке, чтобы читатели могли проследить, как первый парад Победы трансформировался в акции памяти и масштабный смотр современной военной техники.
Напомним, первый парад Победы состоялся на Красной площади 24 июня 1945 г. В послевоенные годы парады почти не назначали: вместо них проходили торжественные собрания и встречи фронтовиков на Театральной площади. В 1965 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев расширил празднования, торжественные шествия и памятные митинги вышли за пределы Москвы. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы, а на телевидении показали «минуту молчания». В ежегодном режиме парады стали проводиться уже в России. В наши дни они являются не только данью уважения воинам Великой Отечественной войны, но и поводом к единению народа вокруг героической истории страны.