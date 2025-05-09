Как за 80 лет изменилось празднование Дня Побед

Напомним, первый парад Победы состоялся на Красной площади 24 июня 1945 г. В послевоенные годы парады почти не назначали: вместо них проходили торжественные собрания и встречи фронтовиков на Театральной площади. В 1965 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев расширил празднования, торжественные шествия и памятные митинги вышли за пределы Москвы. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы, а на телевидении показали «минуту молчания». В ежегодном режиме парады стали проводиться уже в России. В наши дни они являются не только данью уважения воинам Великой Отечественной войны, но и поводом к единению народа вокруг героической истории страны.