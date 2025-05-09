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/ Победа-80

Как за 80 лет изменилось празднование Дня Побед

Ведомости

В день проведения парада на Красной площади «Ведомости» и «Авито» представляют совместный проект, посвященный становлению традиции празднования Дня Победы. В его основу легли официальные постановления, фотоархивы, краеведческие статьи и воспоминания современников.

Фотоматериалы и подписи выстроены в хронологическом порядке, чтобы читатели могли проследить, как первый парад Победы трансформировался в акции памяти и масштабный смотр современной военной техники.

Напомним, первый парад Победы состоялся на Красной площади 24 июня 1945 г. В послевоенные годы парады почти не назначали: вместо них проходили торжественные собрания и встречи фронтовиков на Театральной площади. В 1965 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев расширил празднования, торжественные шествия и памятные митинги вышли за пределы Москвы. Тогда по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы, а на телевидении показали «минуту молчания». В ежегодном режиме парады стали проводиться уже в России. В наши дни они являются не только данью уважения воинам Великой Отечественной войны, но и поводом к единению народа вокруг героической истории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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