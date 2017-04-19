Самый большой доход в петербургском заксобрании задекларировал Александр Рассудов

Избранные в сентябре 2016 г. депутаты Законодательного собрания шестого созыва впервые опубликовали свои декларации о доходах. Больше всех - 775,7 млн руб. - задекларировал депутат от КПРФ Александр Рассудов. Основная часть из этих денег получена от продажи земельных участков под жилищное строительство, объяснил Рассудов. Он уточняет, что в декларации указан только полученный от продажи доход, хотя в 2016 г. он потратил несколько сотен миллионов рублей на приобретение этих участков. Реальная прибыль намного меньше, добавляет Рассудов. В предвыборной декларации Рассудов указал доход в 2015 г. в размере 5,6 млн руб.

Рассудов занимается бизнесом больше 10 лет. С 2006 г. был гендиректором и управляющим партнёром основанной им юрфирмы ООО «Райтмарк груп». С 2007 г. он также сотрудничал со строительной компанией ГК «Лидер Групп», в 2015 г. стал там председателем совета директоров. В собственности у Рассудова, согласно декларации, 34 участка общей площадью 72,1 га, шесть квартир (три – в совместном владении), три нежилых помещения, Mercedes GL350 и Volvo S80. Супруга Рассудова с доходом 9,4 млн руб. владеет также апартаментами площадью 117 кв.м. в Испании и машиноместом там же.

Второй по доходам в заксобрании стала депутат от ЕР олимпийская чемпионка Любовь Егорова с 8,9 млн руб. (в 2015 г. - 5,8 млн руб.) В собственности у нее четыре участка общей площадью 11,5 га. В 2016 г. из декларации Егоровой пропала квартира площадью 38 кв.м., но остались еще две – 69,1 и 52,3 кв.м. Её 21-летний сын футболист Виктор Сысоев, избранный в заксобрание от ЛДПР, заработал в прошлом году 624701 руб.

Спикер заксобрания Вячеслав Макаров задекларировал в 2016 г. 5,1 млн руб. (в 2015 г. – 3,6 млн руб.) В собственности у него три дачных помещения ( 68,6 кв.м., 69 кв.м. и новое - 68 кв.м.), квартира 50,6 кв.м. и машина ГАЗ 2411 Волга.

Оксана Дмитриева из «Партии роста» задекларировала 5,5 млн руб. (в 2015 г. как депутат Госдумы – 5,8 млн руб.), Сергей Никешин из «Единой России» - 6,5 млн руб. (в 2015 г. – 8 млн руб.)

Председатель бюджетно-финансового комитета Максим Яковлев получил доход в пять раз меньше, чем его жена, которая задекларировала 16,3 млн руб. (в 2015 г. – 849624 руб.) В собственности у жены парламентария четыре земельных участка, два дома, квартира и Лексус LX 450D.

Сведения о доходах не отражают реальную ситуацию в полной мере, к примеру, в них не учитываются дорогостоящие покупки (кроме недвижимости и машин), и все же раскрытие информации в нынешней форме хоть как-то работает, говорит руководитель петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев. В России нет уголовного наказания за раскрытие недостоверных сведений о доходах, в той же Франции были случаи, когда чиновники из-за этого отправились в тюрьму, отметил Сухарев. «Тем не менее, пока что мы работаем с тем, что есть. Интересно будет посмотреть на сведения о доходах: по нашим данным, есть депутаты, которые покупали дорогостоящую недвижимость и должны раскрыть эти факты. Мы будем изучать, где они взяли столько денег», - добавил он.