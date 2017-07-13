Государственные СМИ привлекут к мобилизации избирателей на президентские выборы Е. Разумный / Ведомости

Центризбирком проведет в июле – августе творческий конкурс на создание концепции информационно-разъяснительной деятельности в период президентской кампании. Его целью станет создание концепции, «направленной на формирование осознанного волеизъявления граждан», следует из положения, утвержденного на заседании ЦИК в среду. До 19 июля рабочая группа (ее возглавляет зампред ЦИК Николай Булаев) должна определиться с составом жюри и подготовить задание. Победитель получит право заключить контракт на реализацию проекта. Для занявших второе и третье места также будут интересные предложения, пообещал Булаев, «в части реализации направлений, которые нас заинтересуют». Согласно условиям конкурса, участники соглашаются на безвозмездное отчуждение прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в составе конкурсной заявки, в пользу ЦИК. К участию в конкурсе пригласят «серьезные организации», имеющие опыт работы и реализации подобных проектов, сказал Булаев. В ближайшее время ЦИК планирует направить соответствующие письма на «Первый канал», в ВГТРК, крупные информагентства, такие как «РИА Новости» и ТАСС.

В ходе федеральных выборов ЦИК традиционно организует их масштабную рекламу, по закону телерадиоэфир для нее предоставляется бесплатно, на разработку контента объявлялся открытый конкурс в системе госзакупок. В ходе прошлых кампаний избирателей на участки зазывали телевизионные ролики с участием звезд эстрады и герои культовых советских фильмов, наружная реклама и раздаточные материалы (от листовок до именных приглашений с адресами избирательных участков). В 2016 г. информационное обеспечение кампании по выборам в Госдуму обошлось Центризбиркому в 21 млн руб. (конкурс выиграло ООО «Яуза фильм»). За эти деньги комиссия получила общую концепцию информационного сопровождения избирательной кампании, ее единый стиль (в нем оформляли рекламные баннеры, сувенирную продукцию и информационные материалы), а также разработку и сопровождение промосайта и набор аудио- и видеороликов.

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Политолог Дмитрий Гусев надеется, что новый формат добавит информационно-разъяснительной работе креатива и ее удастся сделать не такой скучной. Работы у Центризбиркома, конечно, прибавится, отмечает он. Зато будет возможность выбрать лучшее. C точки зрения политического процесса это тоже выгодно: процесс работы над единым стилем информационной кампании можно будет превратить в шоу, что позволит привлечь внимание избирателей. На встречный интерес исполнителей также можно рассчитывать, уверен эксперт.

Источник на одном из федеральных каналов говорит, что ЦИК назначил слишком короткое время для конкурса, у большинства каналов сейчас идет подготовка к новому телевизионному сезону. Но если такое предложение поступит, все необходимое будет сделано, заверил он. Сотрудник пресс-службы ВГТРК рассказал, что в холдинге знают о прошедшем сегодня совещании ЦИК. Будет ли ВГТРК участвовать в конкурсе, в компании решат после получения предложения. Представители «Первого канала», «Газпром-медиа» и «СТС медиа» либо не ответили на запросы, либо отказались от комментариев. Представитель ТАСС сказал «Ведомостям», что предложения от ЦИК там пока не получали. Как только это произойдет, его внимательно изучат и будут принимать решение об участии в конкурсе. По данным пресс-службы МИА «Россия сегодня», приглашений там тоже не получали. Но агентство «с удовольствием примет участие в краудсорсинге», сказал представитель агентства.