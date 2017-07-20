Власти Москвы изучат мнение горожан об эффективности законодательства

Проведение подобных исследований труднообъяснимо, логичнее было бы исследовать закон о реновации или протестные настроения, полагает собеседник в политтехнологическом сообществе Андрей Гордеев / Ведомости

Управление делами мэра и правительства Москвы выбрало поставщиков для изучения городского законодательства в социальной сфере и в области градостроительной деятельности и имущественно-земельных отношений. Единственным поставщиком в открытом конкурсе на изучение социального законодательства стал Фонд развития гражданского общества Константина Костина, предложивший за эту работу 22,5 млн руб. при начальной цене контракта 27,5 млн руб. Конкурс на изучение градостроительного законодательства выиграло частное образовательное учреждение «Класс. Тренинг. Коучинг. Консалтинг», учредителем которого является бизнес-консультант Леонид Кроль. Компания предложила 22,5 млн руб. при начальной цене 26 млн руб.

В техническом задании обоих конкурсов говорится, что их целью является получение информации об эффективности исполнения и применения законодательства через исследование восприятия населения, а также разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства. Среди задач исследования – формулирование «общественного запроса москвичей к исполнительной и законодательной власти города в области совершенствования законодательства и повышения эффективности его применения». По первому конкурсу нужно, в частности, проанализировать законы о развитии образования в Москве и о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей, госпрограммы «Столичное образование» и «Столичное здравоохранение». По второму – городские законы о земельном налоге, приватизации госимущества, генплане Москвы, порядке организации публичных слушаний и Градостроительный кодекс Москвы (анализа поправок, связанных с реновацией, в техзадании нет).

Широкий охват Согласно техзаданию победители конкурсов должны провести поквартирный опрос не менее 25 000 респондентов и качественное исследование методом фокус-групп (не менее 100 групп по 8–12 респондентов в каждой).

Костин сказал «Ведомостям», что «от комментария не отказывается», но «переносит его до урегулирования спорной ситуации» с изданием (он требует опровергнуть информацию, содержащуюся в одной из публикаций). Кроль не отвечал на звонки. Пресс-служба мэрии не ответила на запрос «Ведомостей», направленный в среду во второй половине дня.

Если на конкурс поступило две заявки, то происходит сравнение предложений, поясняет заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов: «Если же на конкурс поступила одна заявка, то он признается несостоявшимся и заказчик, как правило, принимает решение о заключении контракта с единственным поставщиком».

Проведение подобных исследований труднообъяснимо, логичнее было бы исследовать закон о реновации или протестные настроения, полагает собеседник в политтехнологическом сообществе, знакомый с процедурой проведения подобных конкурсов: «Для оценки правовых последствий законопроектов логичнее было бы привлечь юридические компании или исследовательские центры в области права».

Интерес к теме работы мэрии с консультантами избыточно разогрет, считает политолог Михаил Виноградов: «Мы вправе предполагать, что региональные власти уклончиво формулируют публичные цели взаимодействия с консультантами и приобретаются некоторые расширенные пакеты услуг. Но объем средств в сравнении с той же программой «Моя улица» и другими проектами невелик. Проблема в том, что не сложился язык публичной инвентаризации обоснованности таких трат и имеется дефицит официальных разъяснений такого сотрудничества».