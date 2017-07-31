Конкуренция на губернаторских выборах – 2017 есть, уверен прокремлевский институт

Конкуренцию за доверие президента выиграли 11 новых врио губернатора – это преимущественно молодые мужчины Евгений Разумный / Ведомости

Близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил доклад об итогах выдвижения кандидатов в губернаторы и о конкуренции на этих выборах. По мнению экспертов, конкуренция в предвыборных регионах есть и в ней можно выделить четыре стадии: конкуренция за президентское доверие, конкуренция в виде торга элит и формирования коалиций, конкуренция за муниципальных депутатов и конкуренция за избирателей.

Сходство и различия

Конкуренцию за доверие президента выиграли 11 новых врио губернатора – это преимущественно молодые мужчины, «являющиеся носителями современных управленческих подходов и практик» и, как правило, имеющие опыт борьбы с коррупцией, говорится в докладе. Наибольшее снижение конкуренции происходит на стадии внутриэлитного предвыборного торга – за выдвижение единого кандидата от оппозиции или его невыдвижение, полагают эксперты. В этом году оппозиционерам нигде не удалось договориться о едином кандидате, что связано с нежеланием тратить ресурсы после думских выборов. Независимые же кандидаты, своевременно выходя из гонки, берегут репутацию от проигрыша – как, например, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который принял «все правовые меры для непопадания в бюллетень», считают в ЭИСИ. В обмен на отказ от участия в выборах оппоненты губернаторов могут получить места в Совете Федерации или другие высокие посты – так, врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников назначил бизнесмена Олега Николаева главой Корпорации развития Севастополя.

При этом есть регионы, демонстрирующие более высокую или более низкую конкуренцию, подчеркивают эксперты: где-то губернаторские выборы всегда проходят в один тур и с большим отрывом лидера от конкурентов, где-то, наоборот, этот разрыв минимален или нужен второй тур (см. таблицу).

Муниципальный фильтр конкуренции тоже не помеха, если кандидат проводит предварительную работу с местными депутатами, считают авторы доклада, приводя в пример эсера Дмитрия Ионина (Свердловская обл.). А вот обращение к «Единой России» за помощью в сборе подписей эксперты считают «искусственной конкуренцией», напоминая, что открыто помочь конкурентам согласились лишь главы Томской, Саратовской, Кировской областей и Марийской республики, а молодые врио губернаторов сочли это для себя невозможным. К тому же для части кандидатов «статус недопущенных <...> выгоднее образа проигравших», считают в ЭИСИ, по данным которого шансов на второй тур не имели ни Ройзман с рейтингом 11%, ни кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев в Бурятии (6%).

О невозможности собрать нужное число подписей муниципальных депутатов Ройзман сообщил около двух недель назад. Мархаеву бурятский избирком отказал в регистрации из-за того, что некоторые поддержавшие его депутаты ранее подписались за других кандидатов. В понедельник станет известно, будет ли зарегистрирована в Карелии кандидат от «Справедливой России» Ирина Петеляева – эти выборы собеседники «Ведомостей» ранее называли единственной относительно конкурентной губернаторской кампанией 2017 г.

Выводы и оценки

Ранее наличие конкуренции на губернаторских выборах находили и другие эксперты. Так, в докладе «Минченко консалтинга» говорилось, что уровень конкуренции в 2017 г. «ниже, чем в 2015 г., но выше, чем в 2016 г.». А руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов указывал, что в ряде регионов «конкуренция сегодня выше, чем на губернаторских выборах пять лет назад».

Молодые кадры 44 года составляет средний возраст 11 временно исполняющих обязанности губернатора. Средний возраст всех действующих глав регионов составляет сейчас 53,8 года, отмечает ЭИСИ

Конкуренция на губернаторских выборах есть и все, кто хотел выдвинуться, это сделали – «другое дело, что большого желания не было», считает руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов: «Эти выборы проходят в той же институциональной среде, что и предыдущие. А их спокойный характер объясняется ожиданием президентских выборов, когда все ждут изменений внутриполитических правил игры». Региональная конкуренция всегда была неоднородна, добавляет он: «Те же выборы в Томске или Новгороде сейчас поживее, чем раньше».

Комитет гражданских инициатив (КГИ) в своем докладе отмечал, что партсистема искусственно ослаблена в силу многолетнего тренда, а тот факт, что партии где-то не выдвигают кандидатов или договариваются с властью, это упрек не им, а всей политической стратегии последних лет, напоминает эксперт КГИ Александр Кынев. Стартовые позиции кандидата и его результат не одно и то же, а иметь на старте кампании 10% – это довольно много, считает эксперт: «Много раз оказывалось, что реальный замах не такой, как обещали. Когда мы говорим о шансах на второй тур, надо смотреть антирейтинг врио губернатора – это один из факторов для протестного голосования». Конкуренция – это когда есть возможность всем принять участие в выборах, а избиратель может проголосовать, но когда в разных регионах яркие кандидаты выбиты на разных этапах, говорить, что это объективный процесс, нельзя, уверен Кынев: «Этот год ничем не отличается от прошлых, просто раньше власть иногда шла на регистрацию оппонентов и выборы были вынужденно конкурентными – не потому, что власть этого хотела, а из-за имиджевых причин или проблем с теми или иными элитными группами». Муниципальный фильтр придумывался, чтобы не допустить на выборы реальных конкурентов, а обойти его можно было бы только в ручном режиме, отмечает эксперт: «В 2017 г. власть заниматься ручным управлением почему-то не захотела, но это не оправдывает ее. Вывод простой – если система будет работать как сейчас, то конкуренции без ручного управления не будет, само же ручное управление – зло».

Кандидаты исходят из того, что подписи в нынешнем виде несобираемы и исторически сложилось так, что либо есть политическое согласие на участие в выборах и подписи за тебя собирают, либо тебя в любом случае не зарегистрируют, говорит политолог Михаил Виноградов. Накануне этого избирательного цикла были ожидания потенциальной конкурентности в ряде регионов, ведь в ходе губернаторской кампании, пусть даже с поражением, кандидаты «могут раскрутиться так, что становятся точно более известными, чем какие-нибудь сенаторы», подчеркивает эксперт: «Но переподтверждения сигнала о конкурентности с федерального уровня не прозвучало, и это воспринимается как сигнал, что для центра поражение врио неприемлемо. Руки региональных властей оказались развязанными».