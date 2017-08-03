МВД просит прибавки для полицейских Петербурга и Ленобласти

МВД просит увеличить зарплаты полицейским Петербурга и Ленинградской области ввиду «особых условий службы» Е. Разумный / Ведомости

На портале раскрытия информации опубликован проект постановления правительства о выделении 3,7 млрд руб. на увеличение зарплат полицейским Петербурга и Ленобласти. В случае утверждения документа выплаты более чем 33 000 сотрудников полиции города и области в 2018 г. будут повышены в среднем на 111 000 руб. в год, подсчитали «Ведомости».

Согласно подготовленному МВД проекту полицейские этих регионов будут получать ежемесячную надбавку до 65% от должностного оклада. Максимальный должностной оклад сотрудников МВД в регионах с численностью населения больше 2,5 млн человек – 33 000 руб., минимальный для рядовых полицейских Москвы, Петербурга и обеих областей – 13 000 руб. (все определены специальным постановлением правительства). Размер надбавок за особые условия службы в этих регионах может достигать 8450 руб. для рядовых полицейских и 21 450 руб. для руководства.

Постановление, которое хочет изменить МВД, считает особыми условиями разные обстоятельства: от службы в центрах спецназначения (надбавка до 100% должностного оклада) до необходимости использовать иностранный язык (надбавка 20%). К особым территориям, за службу на которых полагается надбавка, отнесены находящийся в Казахстане космодром Байконур (надбавка до 100% оклада), а также Москва и Подмосковье. Надбавки столичным полицейским могут достигать 65% от оклада – такие же МВД предлагает ввести и для служащих в Петербурге и Ленобласти.

На запрос «Ведомостей» о причинах решения о введении надбавки для Петербурга и Ленинградской области пресс-служба МВД не ответила. Основанием для подготовки документа послужило поручение правительства от 17 июля 2017 г., но этого документа в открытом доступе «Ведомостям» обнаружить не удалось.

В Москве и области сосредоточено до 80% денег всей страны и, соответственно, больше всего бандитов – полиция здесь всегда работает в усиленном режиме и потому условия службы считаются особыми, поясняет руководитель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его мнению, денежное довольствие столичным полицейским следовало бы увеличить втрое по сравнению с нынешним. В Петербурге уровень преступности не настолько высок, но и там условия службы напряженные; кроме того, там, как и в Москве, присутствуют официальные структуры, в частности Конституционный суд, напоминает эксперт. Наконец, введение надбавок петербургским полицейским оправданно и накануне чемпионата мира по футболу 2018 г., отмечает Пашкин.