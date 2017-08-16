Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Дипломатическая полиция
Зарубежных представителей МВД приравняют к дипломатам
Их стаж будет зависеть от опасности страны пребывания
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Российские представители есть в Афганистане, Иране, Израиле, Пакистане, Палестине, США, на Кипре и в ряде других стран
Максим Стулов / Ведомости
Зарубежные представители МВД могут получить льготу при исчислении стажа: день пребывания в странах со сложной общественно-политической обстановкой будет считаться за полтора, а день командировки в страны, находящиеся в чрезвычайной ситуации или в условиях вооруженных конфликтов, – за два. Проект постановления правительства с такими предложениями полицейского ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов. Аналогичные преференции при расчете стажа положены сотрудникам российских дипломатических представительств.
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