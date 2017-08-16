Зарубежных представителей МВД приравняют к дипломатам

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Российские представители есть в Афганистане, Иране, Израиле, Пакистане, Палестине, США, на Кипре и в ряде других стран Максим Стулов / Ведомости

Зарубежные представители МВД могут получить льготу при исчислении стажа: день пребывания в странах со сложной общественно-политической обстановкой будет считаться за полтора, а день командировки в страны, находящиеся в чрезвычайной ситуации или в условиях вооруженных конфликтов, – за два. Проект постановления правительства с такими предложениями полицейского ведомства опубликован на портале проектов нормативных актов. Аналогичные преференции при расчете стажа положены сотрудникам российских дипломатических представительств.