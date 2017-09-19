Общественная палата недовольна правительством

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Сейчас госорганы вправе обращаться в суд с исками об истребовании жилого помещения, если имущество выбыло из владения собственника помимо его воли А. Астахова / Ведомости

В Общественной палате во вторник пройдет нулевое чтение поправок в ст. 302 Гражданского кодекса – о запрете истребовать квартиры в собственность государства у добросовестного приобретателя. Законопроект, внесенный в Госдуму правительством в августе, подготовлен во исполнение поручения президента по итогам его встречи с членами Общественной палаты в 2015 г., сказано в пояснительной записке. По данным палаты, жертвами черных риэлторов стали сотни людей и даже в ЕСПЧ уже находится около трех десятков коммуницированных заявлений, охватывающих практически весь спектр ситуаций, связанных с незаконным выбытием имущества из госсобственности. Работа над проектом затянулась: в июне уже Конституционный суд запретил властям отбирать выморочные квартиры у добросовестных покупателей, положившихся на данные Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Сейчас госорганы вправе обращаться в суд с исками об истребовании жилого помещения, если имущество выбыло из владения собственника помимо его воли (на основании подложных документов, в результате мошеннических действий чиновников и т. п.). По новым правилам этого уже нельзя будет сделать: единственное, что должен будет установить в таком споре суд, – это добросовестность приобретателя. Но в Общественной палате считают, что законопроект не решает главного вопроса – как будут защищены права добросовестных россиян, уже лишившихся недвижимости. В редакции документа, которая проходила общественное обсуждение, предусматривалась выплата потерпевшим компенсации, рассчитываемой исходя из рыночной цены отнятых у них квартир, говорит замсекретаря Общественной палаты Лидия Михеева, но из итоговой версии документа, внесенной в Госдуму, этот пункт исчез. Одновременно увеличиваются риски снижения уровня защиты госсобственности и роста незаконных сделок с жилыми помещениями, отмечает она: госорганы не смогут обращаться в суды в случаях, когда имущество оказалось в руках уже настоящих мошенников. Наконец, сейчас активно развивается практика изъятия у граждан земельных участков, которые много лет назад по тем или иным причинам были вовлечены в гражданский оборот с нарушением законодательства, но уже давно находятся в частной собственности вполне добросовестных граждан и организаций, – нужно обратить внимание и на эту проблему, настаивает Михеева.

В суд за землей В Конституционный суд уже пожаловались граждане, не по своей вине лишившиеся земельных участков, следует из опубликованной на сайте Общественной палаты переписки с судом. Их заявления находятся на рассмотрении судей.

Пресс-служба Минюста сообщила «Ведомостям», что министерство не разрабатывает законопроект для реализации решения Конституционного суда, поскольку все необходимые предложения уже внесены в Госдуму.

Проект решает все задачи, поставленные Конституционным судом, причем с размахом, считает партнер юридической фирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов, – по крайней мере в той части, которая касается квартир. Постановка вопроса о земельных участках закономерна, но исполнителям поручения было бы проблематично выйти за его рамки, рассуждает он. Что касается уже пострадавших владельцев квартир, то им, возможно, удастся добиться возобновления дел по новым обстоятельствам, полагает эксперт. Закон необходимо принимать, уверен зампред комитета Госдумы по госстроительству Рафаэль Марданшин: взаимоотношения государства и гражданина всегда должны исходить из заботы государства об интересах гражданина.