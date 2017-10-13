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Анастасия Корня
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4428 от 13.10.2017 под заголовком: Национализация под вопросом

Закон Крыма о национализации имущества оспорен в Конституционном суде

У федеральных властей нет единого мнения о его конституционности

Конституционный суд в четверг провел слушания по закону Крыма об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений, позволяющему обращать в госсобственность частное имущество. Жалобу подали несколько крымских организаций: «Промхолдинг» приобрел здание «Крымавтотранса» в Симферополе (но зарегистрировать не успел), дайвинг-центру «Соляриус» и ООО «Формат-ИТ» принадлежали ранее приватизированные объекты бывшего санатория «Ялтинский» минобороны Украины. Собственность была у них изъята без суда и компенсации со ссылкой на закон, разрешающий прекращение прав на имущество «любых лиц» с момента включения соответствующих объектов в Перечень имущества Республики Крым. Первоначально речь шла о признании собственностью Крыма бесхозного имущества, принадлежавшего Украине, напомнил представитель «Промхолдинга» Жан Запрута, но в итоге под экспроприацию подпали рынки, частные газовые сети, автозаправки – всего, по данным заявителей, в судах находится более 80 исков бывших собственников.

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