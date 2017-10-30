Россиянам разрешат обжаловать слежку и прослушку

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Речь идет об ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан: к таким мероприятиям, в частности, относятся прослушивание телефонов и чтение переписки, наружное наблюдение и обследование жилища Владимир Мащиков / Интерпресс / ТАСС

Предложение МВД, Минюсту и ФСБ разработать поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности содержится в докладе о мониторинге правоприменения, который правительство ежегодно представляет президенту (см. врез). В пятницу документ был опубликован на сайте Кремля. Поправки должны дать россиянам право обжаловать в суде разрешение на проведение в их отношении оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) до возбуждения уголовных дел, следует из текста доклада. В разработке поправок также должны участвовать Верховный суд и Генпрокуратура, сказано в документе.

Речь идет об ОРМ, затрагивающих конституционные права граждан: к таким мероприятиям, в частности, относятся прослушивание телефонов и чтение переписки, наружное наблюдение и обследование жилища. Эти ОРМ проводятся с разрешения суда, если у правоохранителей есть сведения о готовящемся преступлении, о тех, кто его готовит, или о действиях, угрожающих безопасности России, сказано в законе об оперативно-розыскной деятельности. «В случаях, которые не терпят отлагательства», правоохранители могут начать такие ОРМ и по решению своего руководства, но обязаны получить разрешение суда на мероприятия в течение 48 часов.