Правительство разошлось с ФНС в оценке налоговой практики

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Практика налоговой службы вызвала возражения правительства и Минюста Максим Стулов / Ведомости

Обращение налоговиков в суд с требованием о возмещении физическим лицом вреда, причиненного налоговым преступлением, является необоснованным, если вина этого человека не установлена приговором суда. Это неправомерно даже в случаях, когда уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, говорится в отзыве полномочного представителя правительства в Конституционном суде Михаила Барщевского на запрос этого суда, который проверяет положения Гражданского, Налогового и Уголовного кодексов, позволяющие ФНС взыскивать недоплаченные организациями налоги с их должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. Поводом для проверки стали сразу несколько жалоб, в их числе – обращение пенсионерки из Свердловской области Галины Ахмадеевой. Она подрабатывала оформлением бухгалтерской отчетности и неправильно определила режим налогообложения ООО «Темп». В 2014 г. эту фирму привлекли к ответственности за неуплату налогов, в итоге женщина оказалась фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов по ст. 199 Уголовного кодекса. Следователь уговорил ее добровольно сознаться под предлогом, что она все равно подпадет под амнистию. Дело действительно было закрыто, однако затем налоговая инспекция взыскала с нее через суд 2,78 млн руб. ущерба, причиненного преступлением. Теперь половина пенсии Ахмадеевой уходит на погашение этого долга.