Правительство может посоветовать Путину сохранить налоговую систему

Налоговая реформа может остаться в прошлом Денис Гришкин / Ведомости

В декабре правительство должно представить президенту доклад об итогах обсуждения налоговой реформы. Запустил эту дискуссию сам Владимир Путин – около года назад в послании Федеральному собранию он поручил правительству в 2017 г. определить контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл, а все необходимые законы принять в 2018 г.

Доклад прорабатывается, указывает представитель Минфина, но итоговых решений по настройке налоговой системы еще нет. Итоговым решением может стать предложение сохранить действующую систему, рассказали «Ведомостям» четыре чиновника финансово-экономического блока. Вероятнее всего, президенту доложат, что бизнесу и экономике хорошо и так, полагает один из них. В 2014 г. Путин уже объявлял четырехлетний мораторий на рост налоговой нагрузки, который, впрочем, неоднократно нарушался.

Единственным активно обсуждавшимся вариантом реформы был налоговый маневр – снижение страховых взносов и повышение НДС до 22%, объясняет еще один чиновник: идея официально не отвергнута, но встретила активное сопротивление социального блока, поддержки не получила и, по сути, умерла. Пока есть два варианта, рассказывает другой собеседник «Ведомостей»: обтекаемо написать в докладе о необходимости снизить нагрузку на труд, повысив взамен косвенные налоги, либо ограничиться точечной настройкой – уже одобренными или даже предусмотренными трехлетним бюджетом мерами. 2017 год истекает, решений нет, уложиться в названные президентом сроки уже вряд ли получится, скептичен третий чиновник.

Представители премьера Дмитрия Медведева, первого вице-премьера Игоря Шувалова и Минэкономразвития отказались от комментариев.

НДФЛ не тронули Год назад обсуждалась и реформа НДФЛ. Осенью на бюджетных совещаниях анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и введения необлагаемого минимума. А социальный вице-премьер Ольга Голодец говорила, что нужно ввести прогрессивную ставку НДФЛ, освободив бедных от его уплаты.

Минфин и Минэкономразвития, которое возглавил бывший замминистра финансов Максим Орешкин, предлагали с помощью маневра снизить слишком высокую нагрузку на труд. Так они рассчитывали обелить рынок труда, что приведет к росту доходов государства. Но цена была высока. Отмена пониженной ставки взносов для относительно высоких зарплат (пенсионные взносы – 10% для зарплат свыше 876 000 руб. в этом году) увеличила бы нагрузку на них. А повышение НДС легло бы нагрузкой на все население, увеличив инфляцию. Социальный блок правительства указывал, что из-за снижения взносов ПФР еще больше будет зависеть от бюджета, что нарушит страховые принципы пенсионной системы. Чтобы избежать этого, Минфин предлагал выплату фиксированной части страховой пенсии переложить на бюджет.

Больше всего от маневра должны выиграть секторы госуправления, бюджетники и сельское хозяйство, оценивал Минфин, а проиграть – строительство, добыча и частные услуги. Мнение бизнеса разделилось, говорит член бюро РСПП, но с постепенным восстановлением экономики снижается и нервозность – растет возможность переложить повышение НДС в цены.

Маневр повлек бы за собой другие изменения, в первую очередь в пенсионной системе, признавали чиновники. Пришлось бы менять структуру пенсионной системы, источники финансирования пенсионных выплат, говорит руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Это главное препятствие, признает эксперт, участвовавший в обсуждении маневра. Вряд ли маневр привел бы к обелению рынка труда, замечает Гурвич. Этого можно добиться мерами налогового контроля, например, с помощью новых онлайн-касс, признает чиновник.

От других налоговых изменений правительство отказалось еще раньше. Например, от введения налога с продаж, другие же идеи не обсуждаются, рассказывает чиновник. Если и менять налоги, то переносить нагрузку с мобильной базы (налоги на капитал) на немобильную (налоги на потребление), считает Гурвич. Ставки налога на прибыль – фактор международной конкуренции за капитал, а люди не будут ездить за хлебом в другую страну, потому что там НДС ниже, объясняет он. Лучше снижать налог на прибыль, согласен ведущий научный сотрудник РАНХиГС Илья Соколов.

Одно только обсуждение налоговых реформ вредит бизнесу, который давно живет в состоянии полной неопределенности, говорит налоговый менеджер крупной компании. Власти нарушали и действующий мораторий на повышение налоговой нагрузки, например поднимали акцизы, ограничили возможность уменьшать налог на прибыль на убытки.

Налоговая стабильность сама по себе главная ценность, указывает Соколов. Снизить же нагрузку на труд можно и другими мерами, писали эксперты МВФ, например повышая производительность труда. Нужно увеличивать адресность социальной поддержки, это сократит расходы бюджета и решит социальные проблемы, советует директор НИСПа Лилия Овчарова. Действующая налоговая система не мешает бизнесу, говорил ректор РАНХиГС Владимир Мау, безопасность частной собственности важнее экономических факторов, а устойчивость налоговой системы – ее трансформации.