Сулейману Керимову разрешили съездить в Россию на выходные

Максим Стулов / Ведомости

Российский сенатор, миллиардер Сулейман Керимов, находящийся во Франции под следствием, получил разрешение съездить в Россию на три дня, сообщает AFP со ссылкой на заявление прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претре.

«Господин Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию для того, чтобы навестить серьезно больного родственника - брата или сводного брата», - пояснил прокурор. По его словам, Керимову разрешено пробыть в России с 19 по 21 января включительно (пятница - воскресенье).

Французская полиция задержала Керимова в аэропорту Ниццы 20 ноября. Изначально суд отпустил его на свободу под залог в размере 5 млн евро. В декабре суд увеличил сумму залога до 40 млн евро.

Во Франции Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. 5 декабря издание 20minutes сообщило со ссылкой на Претре, что Керимова также подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

По словам прокурора, денежные средства «пересекли границу Франции подпольно» и предназначались для покупки четырех вилл в Кап-д'Антибе. «Речь идет не только о наличных деньгах: часть средств была переведена с одного счета на другой», – говорил он. По словам Претре, часть денег ввезли во Францию в чемоданах. «Они (деньги) шли на покупку недвижимости, причем официальная стоимость этих операций оказывалась смехотворно низкой по сравнению с реальными суммами сделок», – отмечал прокурор.

Представитель сенатора Алексей Красовский ранее заявил, что «Керимов не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях, либо иной недвижимости за пределами России. Исчерпывающий перечень имущества, принадлежащего Керимову, указан в его официальной декларации, предоставленной государственным органам в соответствии с законодательством России».

Российские власти неоднократно заявляли о готовности защищать права сенатора. «Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств», – говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. После задержания российский МИД напомнил французской стороне о дипломатическом статусе Керимова: сенатор обладает иммунитетом и не может быть задержан на территории иностранного государства. В свою очередь во французском МИДе заявили, что иммунитетом обладают иностранные граждане, включенные в списки дипломатов или прибывшие во Францию в служебную командировку.

15 января во Франции по делу Керимова арестовали швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера, сообщило издание Nice-Matin. Его подозревают в том, что он был подставным лицом сенатора при заключении сделок по покупке нескольких объектов недвижимости, в том числе виллы Hier на мысе Антиб. Разрешение на арест было выдано судьей-следователем Александром Жульеном, расследующим дело в отношении Керимова.

Журнал Forbes в 2017 г. включил Керимова в рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов. Его состояние издание оценил в $6,3 млрд (21-е место в рейтинге).

Налоговое законодательство во Франции довольно жесткое, пояснял «Ведомостям» партнер BMS Law Firm Тимур Хутов. По его словам, за злостную неуплату налога во Франции суд может приговорить обвиняемого к одному-пяти годам тюрьмы и штрафу в размере до 250 000 евро, обязав вернуть сумму неуплаченного налога.

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