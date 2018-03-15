Обозреватель CNBC Ларри Кудлоу станет экономическим советником Дональда Трампа

Он выступал против введения пошлин на импорт стали и алюминия в США

Несмотря на различающиеся вгляды на торговлю, Кудлоу был одним из неофициальных советников Трампа во время его предвыборной кампании Richard Drew / AP

Экономический обозреватель телеканала CNBC Ларри Кудлоу принял предложение президента США Дональда Трампа стать новым директором Национального экономического совета. В среду его назначение подтвердил Белый дом, а в четверг об этом объявил Трамп. Таким образом, Кудлоу станет одним из главных экономических советников Дональда Трампа, несмотря на разногласия в торговой политике.

Этот пост стал вакантным после отставки Гэри Кона. Он принял такое решение, так как выступал против введения США заградительных пошлин на импорт стали и алюминия. Другим претендентом СМИ называли руководителя Национального совета по торговле США Питера Наварро, который как раз и лоббировал введение этих пошлин.

Несмотря на различающиеся вгляды на торговлю, Кудлоу был одним из неофициальных советников Трампа во время его предвыборной кампании, отмечает The Wall Street Journal (WSJ). Также он был сторонником налоговой реформы Трампа и поддерживает его планы по смягчению регулирования финансового сектора. Кроме того, Кудлоу отметил в среду, что ему понравилось решение Трампа сделать исключения в ведении пошлин на сталь и алюминий для Канады, Мексики и Австралии.

В последние дни Трамп несколько раз звонил Кудлоу по телефону и помимо прочего они обсуждали свои разногласия по торговым вопросам, пишет WSJ. По словам Кудлоу, когда Трамп предложил ему занять эту должность, он «немедленно согласился».

Национальный экономический совет был создан в 1993 г. тогдашним президентом Биллом Клинтоном. Полномочия этого ведомства меньше, чем у министерства финансов или административно-бюджетного управления. Поэтому влияние Кудлоу на экономическую политику будет во многом зависеть от отношений между Кудлоу и Трампом, пишет WSJ.

Кудлоу родился в 1947 г. Он изучал экономику в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете, но так и не завершил обучение там. Тем не менее он начал свою карьеру младшим экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Затем он перешел на Уолл-стрит и занимал должности главного экономиста Paine Webber и Bear Stearns. При президенте Рональде Рейгане он работал в административно-бюджетном управлении, но затем вернулся в Bear Stearns. Последние 17 лет Кудлоу работает ведущим и обозревателем передач на CNBC и радио.

По мнению Брайана Домитровича, профессора Sam Houston State University и автора книг об экономике, Трамп создает новую «команду соперников» в вопросах торговли: Кудлоу должен будет сменить сторонника глобализации Кона в спорах с министром торговли Уилбуром Россом. «Он ставит на эту должность одного из хороших друзей Уилбура Росса. Того, кто выражает несогласие с ним дружелюбным образом», - приводит Financial Times слова Домитровича.