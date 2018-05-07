Путин определился с кандидатурой на пост премьер-министра

Дмитрий Медведев и Владимир Путин Alexei Druzhinin / AP

Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения на пост премьер-министра, сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьей 111 Конституции Российской Федерации президент внес кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации», – говорится в официальном сообщении.

Медведев остался «Дмитрий Медведев останется командовать правительством РФ. Таким образом Путин официально считает: это лучший управленец страны. Ему вверяется экономика России. От него будет зависеть почти всё: от цен на проезд до вашей зарплаты», – прокомментировал решение президента оппозиционер Алексей Навальный.

По Конституции председатель правительства назначается президентом с согласия Госдумы, которая рассматривает кандидатуру премьера Российской Федерации в течение недели со дня внесения, но уже на прошлой неделе стало известно, что Госдума рассмотрит этот вопрос на следующий же день.

После того как президент Путин внес предложение о кандидатуре Медведева на пост председателя правительства, в Госдуме состоялась встреча спикера палаты Вячеслава Володина с руководителями всех парламентских фракций. «Участники встречи обсудили процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту России на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания палаты – 8 мая», – сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты. Голосование будет открытым, сообщил «Интерфакс».

Медведев и фракции

Перед заседанием Госдумы кандидат проводит встречи со всеми фракциями. На сегодня назначена встреча с «Единой Россией» и ЛДПР, утром 8 мая – с КПРФ и «Справедливой Россией».

«Сегодня состоится заседание фракции, где мы будем обсуждать предложение президента и на котором будет присутствовать Дмитрий Анатольевич. У депутатов есть вопросы и предложения, которые они хотели бы обозначить. Именно для этого мы сегодня соберемся. По итогам заседания фракция примет соответствующее решение», – заявил лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сказал «Ведомостям», что фракция решит, поддерживать ли Медведева, сегодня вечером. Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) узнал о кандидатуре Медведева от корреспондента «Ведомостей» и на вопрос, будут ли его поддерживать коммунисты, заявил: «Тогда нет».

«Мы завтра встречаемся в 11 часов с кандидатом, будем задавать ему вопросы, встреча будет непростая, к работе прошлого состава у нас вопросов много. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов при отчете правительства оценил его работу весьма критично», - заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «Все зависит от представления его программы, я бы не стал предопределять заранее результаты голосования», - отметил коммунист.

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что решения о том, поддерживать ли премьера, еще нет: «Мы только узнали об этом, все будет зависеть от лидера фракции».

Дмитрий Медведев отработал в должности председателя правительства шесть лет: он был назначен на этот пост Путиным 8 мая 2012 г., после того как он сменил Медведева на посту президента России. Тогда КПРФ не поддержала его кандидатуру.

Сегодня в соответствии с Конституцией правительство Дмитрия Медведева подало в отставку после вступления в должность президента Владимира Путина. Путин уже поручил правительству продолжить работу до формирования нового состава. Премьер должен представить президенту новый состав правительства в недельный срок после назначения – в 2012 г. Медведев четко выдержал этот срок, представив свои предложения 15 мая.

Как прошла инаугурация Владимира Путина