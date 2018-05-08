Зюганов заявил об отказе КПРФ поддержать назначение Медведева премьером

По его словам, Силуанов на посту первого вице-премьера – «это Кудрин, только вид сбоку»

Александр Астафьев/ТАСС

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что партия не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Голосовать за такого премьера и такую команду наша партия не будет», – заявил Зюганов. По его словам, Антон Силуанов на посту первого вице-премьера – «это Кудрин, только вид сбоку» (Алексей Кудрин – бывший министр финансов – прим. «Ведомостей»). Нужен стратег, который позволял бы профинансировать производство», – считает коммунист.

Вчера прошла инаугурация вновь избранного президента России Владимира Путина. После чего он внес в Госдуму кандидатуру Медведева для утверждения на пост премьер-министра. Председатель правительства назначается президентом с согласия Госдумы, которая рассматривает кандидатуру премьера Российской Федерации в течение недели со дня внесения. Медведев уже был премьер-министром прошлый срок Путина – с 8 мая 2012 г.

Ольга Чуракова / Ведомости

Ранее о том, что коммунисты не будут поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства, заявил первый заместитель руководителя фракции Николай Коломейцев. Против кандидатуры Медведева высказались также члены думской фракции «Справедливой России». Голосовать «за» из коммунистов точно никто не будет, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству КПРФ: «Это политическое самоубийство». «Справедливая Россия» в целом тоже будет против Медведева, заявил ее лидер Сергей Миронов.

В свою очередь «Единая Россия» приняла решение поддержать кандидатуру Медведева. Правительство под его руководством справилось с основными поставленными перед ним задачами, заявил руководитель фракции Сергей Неверов. ЛДПР также поддержит Медведева, говорит ее член Михаил Дегтярев. Таким образом, за назначение Медведева премьером проголосуют лишь две из четырех фракций.

Госдума рассмотрит вопрос о назначении Медведева на пост премьера после консультаций фракций с претендентом, пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это произойдет во вторник, 8 мая.

Кто пришел на инаугурацию Путина