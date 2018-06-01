Песков опроверг существование «приватного фонда Путина»

О его существовании рассказал обвиняемый в организации покушения на Аркадия Бабченко

Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня назвал инсинуациями утверждения о существовании в России «приватного фонда Путина», представитель которого якобы заказал убийство журналиста Аркадия Бабченко. «Никаких таких фондов в России не существует. Такие утверждения являются инсинуациями и не соответствуют действительности — это если говорить серьезно», — сказал Песков в пятницу журналистам.

В целом вся эта история — «не что иное, как развесистая клюква», добавил Песков. «Не знаю, как это переведут, но русскоязычные меня поймут», — отметил он.

О «приватном фонде Путина» накануне в суде рассказал подозреваемый в организации покушения на Бабченко украинский предприниматель Борис Герман. По утверждению Германа, пишет «Интерфакс - Украина», с ним на контакт в Москве вышел некий знакомый, который «занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине». Герман, по его словам, сразу доложил об этом руководству контрразведки Украины и в дальнейшем сотрудничал со спецслужбами. Прокурор заявил, что сторона обвинения узнала о якобы сотрудничестве Германа с контрразведкой только с его слов во время суда, но что его заявление противоречит и логике, и протоколам следственно-розыскных действий.

Герман назвал и имя своего московского знакомого, передал заблокированный в России сайт «Украинская правда». «Имя его Вячеслав Пивоваркин. Он отвечает в фонде Путина, в приватном фонде, за организацию террористических актов и военного переворота на предстоящих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину», - передало издание слова Германа. По его словам, он раскрыл эту информацию потому, что опасается конфликта контрразведки со Службой безопасности Украины (СБУ).

Сам Бабченко, цитируя публикацию The Bell, обнаружившего в системе «СПАРК-Интерфакс» единственного Вячеслава Пивоваркина, похвалил журналистов, связавших последнего «с генералом-спецпропагандистом Шершневым» через российский Фонд национальной и международной безопасности. Генерал-майор Леонид Шершнев (скончался в декабре 2014 г.) был также президентом националистического фонда «Русские» и главным редактором журнала «Безопасность».

О смерти Бабченко после покушения в Киеве было объявлено 29 мая, но 30 мая выяснилось, что покушение было инсценировкой СБУ. В этот же день был задержан Борис Герман, а нанятый им исполнитель убийства Алексей Цимбалюк объявил, что был участником операции спецслужб и именно в этом качестве принял аванс.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко