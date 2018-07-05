Размер госпошлин в судах по экономическим спорам признан слишком низким

Его могут повысить, хоть это и непопулярная мера

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Суд должен окупаться Евгений Разумный / Ведомости

Повышение госпошлины в сфере гражданского судопроизводства и по экономическим спорам позволило бы улучшить финансирование судебной системы и отсечь целый массив надуманных исков, заявил секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов на заседании клуба им. Замятина. Он подчеркнул, что высказывает личное мнение, но сама по себе тема давно дискутируется в экспертных кругах. Инициировать вопрос на законодательном уровне – прерогатива правительства, объясняет Момотов.