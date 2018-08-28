«Трансперенси» назвала лоббистами силовых структур каждого пятого депутата

Директор ФСБ Александр Бортников, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель СКР Александр Бастрыкин (слева направо) PhotoXPress

Каждый пятый депутат Госдумы лоббирует интересы силовых структур, утверждает «Трансперенси интернешнл — Россия» по итогам проведенного ею расследования. По мнению организации, в текущем созыве к силовому лобби принадлежат 86 депутатов (19,1% от общего их числа).

Некоторых из них, следует из подсчетов «Трансперенси», можно отнести к лобби конкретных ведомств: 26 — Минобороны, 20 — ФСБ, 8 — прокуратуры и Следственного комитета, 7 — МВД. У Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и МЧС нет своих собственных лоббистов, однако их интересы, как и интересы других силовиков, продвигает силовое лобби в целом, сообщает организация. К лоббистам Минобороны причислены, например, депутаты Дмитрий Саблин и Константин Затулин, к лоббистам ФСБ – Андрей Луговой.

«Трансперенси» отмечает, что, судя по количеству участников, наиболее влиятельными подгруппами силового лобби могут быть представители Минобороны и ФСБ. В то же время организация обращает внимание на то, что подгруппа прокуратуры и СКР, хоть и численно меньше, но имеет формально большое влияние в профильном комитете Госдумы по безопасности и в силовом лобби в целом. Глава комитета – бывший первый замглавы СКР Василий Пискарев, а его заместители – это бывший заместитель генпрокурора Эрнест Валеев и служивший до 2003 г. в Главной военной прокуратуре Анатолий Выборный.

«Трансперенси» отмечает, что силовое лобби в шестом и седьмом созывах последовательно усиливается. Из 86 парламентариев 24 избирались в Госдуму более двух раз, 29 — дважды (в 2011 и 2016 гг.), 33 избраны впервые. Это отражается на распределении денег в бюджете, указывает организация: расходы на силовые статьи стали резко расти с 2012 г., эта тенденция сохраняется до сих пор.

В России, в отличие от некоторых западных стран, нет закона о лоббизме, хотя чиновники несколько раз обсуждали возможность его разработки и принятия. В 2012 г. на тот момент президент Дмитрий Медведев говорил, что принятие закона пока не целесообразно, однако не исключил этого в будущем. В 2014 г. Медведев на посту премьера поручал Минэкономразвития подготовить концепцию регулирования лоббизма.

В Госдуме ознакомились с докладом и оценками, которые дают авторы исследования, сказал источник в аппарате Госдумы, не став давать оценку исследованию. Связаться с руководителем комитета по безопасности Василием Пискаревым пока не удалось.

Пресс-секретарь «Трансперенси» Артем Ефимов сообщил «Коммерсанту», что в первую очередь лобби сосредоточено в профильных комитетах — комитете по обороне и комитете по безопасности и противодействию коррупции. Эрнест Валеев назвал зачисление его в силовое лобби «глупостями». Член комитета по обороне Павел Дорохин, который упоминается в расследовании в качестве лоббиста Минобороны, также отрицает свою принадлежность к лобби. Он назвал выводы «Трансперенси» «гипотетическими бездоказательными размышлениями».