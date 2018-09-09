Полпредом президента в Приволжье стал человек Чемезова

Назначение Комарова объясняется просто тем, что его нужно было трудоустроить, добавляет другой близкий к Кремлю человек Алексей Дружинин / ТАСС

Президент Владимир Путин в пятницу назначил бывшего гендиректора «Роскосмоса», замминистра науки и высшего образования Игоря Комарова своим полпредом в Приволжском федеральном округе (ПФО). Этот пост освободился после назначения Михаила Бабича послом в Белоруссии. Комаров руководил «Роскосмосом» с января 2015 г. по май 2018 г., а до этого почти пять лет возглавлял «АвтоВАЗ». О его возможном назначении полпредом ранее писал РБК, а до этого среди кандидатов СМИ называли сенатора Любовь Глебову, близкую к первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко, экс-помощника президента Евгения Школова и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Комаров считается человеком руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова – этим и объясняется его назначение, говорит политолог Евгений Минченко: «В ПФО несколько регионов, где присутствуют стратегические интересы «Ростеха», – Нижегородская, Самарская области, Удмуртия, так что все логично». Комаров – однозначно человек Чемезова, согласен близкий к Кремлю человек. Но при этом он вовсе не близок к еще одному сильному игроку в ПФО – выходцу из Саратова, председателю Госдумы Вячеславу Володину, отмечает собеседник. Но, по его мнению, для Володина это назначение – гораздо лучший вариант, чем появление на посту полпреда человека Кириенко. Для Кириенко же это не катастрофа, но и не победа – он наверняка хотел бы видеть на этом посту другого человека, полагает собеседник.

Назначение Комарова объясняется просто тем, что его нужно было трудоустроить, добавляет другой близкий к Кремлю человек: уволить в никуда со статусной должности было нельзя. Кроме того, новое назначение показывает, что проблемы в «Роскосмосе» лично Комарову не инкриминируются, отмечает собеседник.

Назначение Комарова нельзя считать неудачей Кириенко, возражает Минченко: «У Кириенко другая тактика: он максимально старается избежать обвинений в том, что где-то расставляет своих людей. И мы видим, что даже среди губернаторов его людей практически нет. Кроме того, Кириенко только что переформатировал администрацию президента, проведя апгрейд управления по обеспечению деятельности Госсовета, так что у него все нормально».-