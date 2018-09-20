Расходы на оборону в ближайшие три года существенно не изменятся

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Расходы на оборону в ближайшие три года останутся примерно на том же уровне Андрей Гордеев / Ведомости

Расходы на оборону в ближайшие три года останутся примерно на том же уровне, что и в 2018 г., следует из законопроекта о федеральном бюджете на 2019–2021 гг. («Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердил федеральный чиновник). Так, в 2019 г. предусмотрено сокращение расходов по разделу «Национальная оборона» (включает в себя подавляющую часть оборонных расходов) на 118 млрд руб., в 2020 г. – рост на 105 млрд в сравнении с 2019 г., а в 2021 г. – рост на 141 млрд в сравнении с 2020 г. По словам человека, близкого к Минобороны, скорее всего, как и в прошлом году, министерство поставит вопрос об увеличении ассигнований в пределах 100–200 млрд руб. и, вероятно, этот запрос будет частично удовлетворен. В этом случае номинального сокращения расходов на оборону не будет, но фактически, с учетом инфляции, они сократятся. Не известно также, насколько запланированное на 2020–2021 гг. увеличение расходов сможет компенсировать инфляцию, говорит собеседник.