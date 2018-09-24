Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах губернатора Владимирской области

Артем Геодакян / ТАСС

Во втором туре выборов губернатора Владимирской области после подсчета 86,60% протоколов лидирует кандидат от ЛДПР, депутат заксобрания Владимирской области Владимир Сипягин. Он обходит действующего губернатора области Светлану Орлову: у Сипягина – 56,53% (205 724 голосов избирателей), за Орлову проголосовали 37,94% (138 078 голосов).

Подсчет протоколов УИК во Владимирской области шел медленнее, чем в Хабаровском крае, где второй тур губернаторских выборов также проходил в воскресенье. При подсчете 14,52% протоколов трансляций ЦИК, которая показывает обновление результатов голосования, приостановилась на час. Во время почти всей трансляции Сипягин обгонял Орлову.

На протяжении всего воскресенья и ночи понедельника наблюдатели сообщали о нарушениях во Владимирской области. Сначала от назначенных Сипягиным членов избиркомов начали требовать копию паспорта кандидата, сообщает юрист «Голоса» Станислав Рачинский. Вечером в воскресенье представителей Сипягина начали удалять с избирательных участков, где начался подсчет голосов. Об этом сообщил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. По его данным, подлинные документы об отзыве в комиссии не поступили, в качестве аргументов фигурируют фотографии документа за подписью руководителя регионального отделения ЛДПР, присланные на смартфоны председателей участковых комиссий. Информацию о поступлении такого письма подтвердил председатель Владимирского облизбиркома Вадим Минаев. По его словам, избирком не вмешивается во внутрипартийную ситуацию, но в течение дня от имени ЛДПР выступали люди, не имеющие отношения к партии.

Поздно вечером в воскресенье председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о незначительном числе жалоб на выборах губернатора Владимирской области, но призвала повременить с окончательными выводами относительно кампании, сообщил «Интерфакс. "Давайте подождем, не хотела бы торопиться с какими-то оценками", — сказала она.

«Голос» сообщил, что перестала работать горячая линия ЦИК. Позже ЦИК разъяснил, что это произошло из-за большого наплыва сообщений. По данным «Голоса» в Суздальской ТИК два часа не вводили протоколы в ГАС «Выборы», ввод протоколов был также приостановлен в ТИК города Петушки. В ТИК Ленинского района Владимира некоторое время не пускали глав УИК, которые прибыли вводить данные протоколов в ГАС «Выборы» и члена Центризбиркома Александра Кинева, сообщил Мельконьянц.

Ранее в воскресенье были подсчитаны 100% протоколов на выборах губернатора в Хабаровском крае. Выдвинутый от ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал набрал 69,57% голосов во втором туре губернаторских выборов, действующий губернатор Вячеслав Шпорт получил 27,97%.