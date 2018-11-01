«Роскосмос» назвал ошибку при сборке причиной аварии «Союза» с экипажем МКС

Тот же дефект могут иметь еще две собранные ракеты

Алексей Филиппов / POOL / ТАСС

Авария ракеты «Союз-ФГ» 11 октября произошла из-за деформации датчика, допущенной при сборке на космодроме Байконур. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаша Олег Скоробогатов.

«Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 градусов), допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур. Это доказано, подтверждено документально», — сказал он (цитата по ТАСС). Разбираться, «кто будет наказан, кто виноват», в задачи аварийной комиссии не входило, добавил замдиректора ЦНИИмаша.

Видео аварии «Союза-ФГ»

Такой же дефект может быть у еще двух ракет: одна находится на космодроме Куру, а вторая — на Байконуре, рассказал Скоробогатов. По его словам, аварийная комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже собранных ракет, они предполагают разборку, проверку датчиков и повторную сборку.

«Подготовлены предложения по разработке комплекса мероприятий, гарантированно исключающего повторение данной аварийной ситуации в будущем», — отметил руководитель комиссии (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее об ошибке при сборке «Союза-ФГ» на Байконуре, которая, возможно, была допущена специалистами РКЦ «Прогресс», сообщил источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли. По его словам, речь идет о «непреднамеренных, однако ошибочных небрежных действиях одного или нескольких специалистов» на Байконуре.

31 октября исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что авария «Союза» 11 октября произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Корабль «Союз», запущенный с Байконура, должен был доставить на МКС космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, однако не смог выйти на орбиту из-за аварии ракеты-носителя. Спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился близ Джезказгана в Казахстане, примерно в 400 км к северо-востоку от космодрома. Космонавты остались живы, но испытали перегрузки, после которых им понадобилась длительная реабилитация.

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