«Роскосмос» назвал причину аварии «Союза» с экипажем МКС

Следующая экспедиция может отправиться к МКС в начале декабря

Космический корабль «Союз МС-10», запущенный утром 11 октября с «Байконура» на Международную космическую станцию (МКС), не вышел на орбиту из-за аварии Dmitri Lovetsky / AP

Авария ракеты «Союз» с экипажем МКС в начале октября произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступени ракеты. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

По его словам, аварийная комиссия закончила работу «пару дней назад». «Авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому — то, что обнаружила комиссия, — явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней», — рассказал Крикалев.

В настоящее время проводятся мероприятия, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты, отметил он.

Также Крикалев сообщил, что запуск очередного экипажа «Союза» к МКС запланирован на 3 декабря, а возвращение предыдущего — на 20 декабря, передает «РИА Новости».

11 октября космический корабль «Союз», запущенный с «Байконура», должен был доставить на МКС космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Однако он не смог выйти на орбиту из-за аварии ракеты-носителя. Ее пуск состоялся по графику в 11.40 мск и проходил штатно до отделения боковых блоков первой ступени на 119 секунде полета.

После отделения первой ступени командир корабля Овчинин доложил в центр управления: «Авария носителя» — и включил аварийную систему спасения. В итоге спускаемый аппарат отделился от ракеты-носителя и приземлился близ Джезказгана в Казахстане, примерно в 400 км к северо-востоку от космодрома. Космонавты остались живы, но испытали перегрузки, после которых им понадобилась длительная реабилитация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

После аварии ни одна российская страховая компания не подала заявку на участие в запросе предложений по страхованию рисков при запуске «Союза» к МКС.

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