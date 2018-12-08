Политика / Социальная политика

Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Ей был 91 год
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В субботу, 8 декабря, в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, сообщил Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Она была руководителем Московской Хельсинкской группы.

«[Людмила Алексеева] оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя. Сказать, что нам будет ее не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», — сказал глава СПЧ Михаил Федотов, отметив, что в последнее время Алексеевой «было уже трудно справляться с болезнью».

Правозащитница умерла в московской городской клинической больнице № 15, которую Алексеева очень любила, отметил СПЧ. О времени и месте прощания пока не сообщается.

Людмила Алексеева (в девичестве Славинская) родилась 20 июля 1927 г. в Евпатории, позже ее семья переехала в Москву. В 1950 г. она окончила исторический факультет МГУ, работала преподавателем истории в ремесленном училище в Москве. В разные годы Алексеева была внештатным лектором обкома ВЛКСМ, научным редактором в издательстве «Наука», сотрудником Института научной информации по общественным наукам АН СССР.

После смерти Иосифа Сталина и ареста Лаврентия Берии в 1953 г. Алексеева ушла из науки и занялась правозащитной деятельностью. В 1968 г. Алексееву исключили из КПСС и уволили с работы за участие в правозащитных выступлениях против процессов 1966-1968 гг. над писателями Андреем Синявским, Юлием Даниэлем, журналистом Александром Гинзбургом и поэтом Юрием Галансковым. В 1974 г. правозащитнице было объявлено предостережение по указу Президиума Верховного Совета СССР за «систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений».

В 1976 г. Алексеева стала одним из основателей Московской Хельсинкской группы (МХГ), которая занимается выявлением нарушений прав человека в России. На следующий год правозащитница эмигрировала из СССР и поселилась в США, где стала зарубежным представителем МХГ, а также вела программы о правах человека на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки». 

Алексеева вернулась в Россию в 1993 г., а в мае 1996 г. была избрана председателем МХГ. В 1998-2004 гг. она была также президентом Международной хельсинкской федерации по правам человека.

В 2002 г. Алексеева стала членом Комиссии по правам человека при президенте, которая позже была преобразована сначала в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества, а затем в Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Также правозащитница была членом Общественного совета при МВД, Общественно-консультативного совета при ФАС и почетным профессором Хельсинкского университета.

За свою правозащитную деятельность Алексеева получила множество наград, среди которых французский орден Почетного легиона, почетный знак «За права человека», международная премия Вацлава Гавела. 

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