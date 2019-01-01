Политика / Безопасность и право

Спасатели возобновили разбор завалов на месте обрушения в Магнитогорске

Из-под обломков извлечены тела девяти погибших, неизвестна судьба более 30 человек
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Спасатели демонтировали плиты, опасно нависавшие над завалами после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина. По его словам, спасатели возобновили разбор завалов, приостановленный ранее из-за риска обрушения стены здания.

Федечкин уточнил, что нависавшие плиты сняли кранами. «Опасные конструкции разобрали, ребята работают внизу. Спасатели разгребают завалы внизу», — рассказал представитель пресс-службы. Сколько может продлиться поисково-спасательная операция, он не уточнил.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске рухнули перекрытия в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164. Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту происшедшего дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следователи рассматривают все версии случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.

Согласно последним данным, в результате взрыва и обрушения подъезда погибли не менее девяти человек, их тела извлечены из-под завалов. Еще шестеро спасены, среди них два ребенка. Все пострадавшие госпитализированы. Неизвестна судьба 32 человек. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил 2 января днем траура в регионе по погибшим.

Последний выживший – 11-месячный ребенок – был извлечен из-под завалов днем 1 января. Сотрудники МЧС спасли младенца спустя сутки после обрушения подъезда, услышав его плач. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова сообщила, что спасенного мальчика доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Он получил множество травм и находится в крайне тяжелом состоянии. По состоянию на 21.15 мск борт с ребенком вылетел в Москву.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Комментарии
Dead Moroze
20:38 01.01.2019
Пишут, теракт. https://www.znak.com/2019-01-01/istochnik_vzryv_doma_i_chp_s_marshrutkoy_v_magnitogorske_terakty
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