Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: Заведомо сложные измышления

Госдума поборется с фейкньюс еще до принятия соответствующего закона

Депутатов обидела публикация об обсуждении в Думе «антинародной» инициативы
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Публикация Ura.ru от 16 февраля о том, что в Госдуме якобы обсуждается запрет на продажу автомобилей людям, не имеющим места для парковки, должна стать предметом проверки. Об этом на заседании Думы во вторник заявил ее председатель Вячеслав Володин. У него «складывается впечатление, что некоторые СМИ перестают читать – и они начинают придумывать эти инициативы». Издание должно было назвать человека, от которого получило информацию, уверен председатель Думы: «Если у нас есть такие герои, которые обсуждают эти инициативы, пусть идет ссылка на их публичную позицию, они ее будут отстаивать, убеждать депутатов и граждан в необходимости принятия этих решений. А если это все придумано, тогда это фейк». Володин поручил комитетам по информационной политике и по безопасности пригласить представителей Ura.ru и узнать, почему распространяются «данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации». «Если нет законодательной инициативы, почему придумывают и вбрасывают это в повестку?» – возмутился председатель, предложив распространить ответственность за публикацию фейковых новостей еще и на собственников СМИ.

В январе Дума приняла в первом чтении законопроект, по которому распространение недостоверной информации, угрожающей жизни и здоровью людей или общественному порядку, наказывается штрафом от 5000 руб. для граждан до 1 млн руб. для юрлиц, а интернет-ресурсы блокируются во внесудебном порядке. Соавтор проекта сенатор Андрей Клишас пообещал рассмотреть инициативу Володина и выразил уверенность, что его высказывание «тщательно юридически проработано» и вскоре сенаторы получат «все необходимые разъяснения и комментарии».

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