Министр Орешкин повторно отчитается перед Думой за неделю до отчета премьера Медведева

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Максиму Орешкин (на фото) придется еще раз прийти в Думу с докладом Пресс-служба Государственной Думы РФ

Госдума впервые перенесла правительственный час с министром из-за его неподготовленности. Министра экономического развития Максима Орешкина сразу после его доклада раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как стало известно «Ведомостям», повторный парламентский час с Орешкиным состоится, предварительно, 10 апреля – за неделю до ежегодного отчета премьера Дмитрия Медведева перед Думой. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к руководству Госдумы, и собеседник в Думе.

В среду Орешкин выступал с докладом на тему о приоритетах социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и о реализации нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства. После его выступления Володин поинтересовался у министра, сколько средств будет выделено в этом году на реализацию нацпроектов. По словам Орешкина, речь идет о «нескольких сотнях миллиардов рублей». Володина этот ответ не устроил, и он обратился с этим же вопросом к председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову, который не с первого раза, но привел точные цифры из федерального бюджета. После этого Орешкин затруднился назвать точную цифру, сколько средств доведено уже до регионов. Орешкина раскритиковали несколько депутатов, и председатель решил повторно вызвать министра в Госдуму.