Политика / Власть
Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Отправлен на пересдачу

Министр Орешкин повторно отчитается перед Думой за неделю до отчета премьера Медведева

Но столь же жесткая критика депутатов главе правительства вряд ли грозит, считает эксперт

Госдума впервые перенесла правительственный час с министром из-за его неподготовленности. Министра экономического развития Максима Орешкина сразу после его доклада раскритиковал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как стало известно «Ведомостям», повторный парламентский час с Орешкиным состоится, предварительно, 10 апреля – за неделю до ежегодного отчета премьера Дмитрия Медведева перед Думой. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к руководству Госдумы, и собеседник в Думе.

В среду Орешкин выступал с докладом на тему о приоритетах социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и о реализации нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства. После его выступления Володин поинтересовался у министра, сколько средств будет выделено в этом году на реализацию нацпроектов. По словам Орешкина, речь идет о «нескольких сотнях миллиардов рублей». Володина этот ответ не устроил, и он обратился с этим же вопросом к председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову, который не с первого раза, но привел точные цифры из федерального бюджета. После этого Орешкин затруднился назвать точную цифру, сколько средств доведено уже до регионов. Орешкина раскритиковали несколько депутатов, и председатель решил повторно вызвать министра в Госдуму.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике