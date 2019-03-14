Россия вернула $5,7 млн издержек, потраченных на защиту от акционеров ЮКОСа
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Региональный суд Берлина обязал бывших акционеров компании Hulley Enterprises Ltd, аффилированной с бывшей НК «ЮКОС», выплатить России 188 000 евро в счет компенсации судебных издержек. Они связаны с исполнительным производством по взысканию с России $50 млрд, присужденных гаагским арбитражем бывшим акционерам ЮКОСа в 2014 г. Об этом в четверг сообщил Андрей Кондаков, глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в международных судах по этому делу. Он напомнил, что ранее аналогичные решения были вынесены судами Швеции ($2,95 млн в связи с иском испанских миноритариев ЮКОСа), Великобритании ($1,71 млн), Франции (705 000 евро) и Бельгии (28 200 евро). По данным Кондакова, общая сумма отсуженных издержек составляет $5,7 млн. И эта работа будет продолжена, обещает он.
Требования бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России $50 млрд третейский суд в Гааге удовлетворил в июле 2014 г. После этого акционеры инициировали аресты российских активов в США, а также в Великобритании и других странах Европы в счет выплаты компенсации. В 2015 г. Россия заключила контракт с МЦПЗ на оказание комплексных услуг по координации действий по защите госактивов. Объем расходов, связанных с такой защитой, никогда не оглашался. Но в 2016 г. окружной суд Гааги аннулировал решение о взыскании с России $50 млрд, удалось добиться и снятия ареста с активов.
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