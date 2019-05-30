Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Реестр останется открытым

Запрета на свободное распространение сведений из ЕГРН не будет

Минэкономразвития исправило свой законопроект, оставив ограничения лишь для продавцов этой информации

Запрета на свободное распространение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не будет: Министерство экономического развития (МЭР) переработало свой законопроект, сообщили в четверг в ведомстве. В документе, размещенном на портале раскрытия информации («Ведомости» писали о нем в понедельник), предлагалось ввести штрафы за передачу органами госвласти, местного самоуправления, организациями или гражданами «полученных ими сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе за плату». В новом варианте говорится о предоставлении «полученных ими документов, содержащих сведения ЕГРН, третьим лицам за плату». В ближайшее время проект вновь разместят на портале, пояснила пресс-служба МЭР: «Законопроект был изменен с учетом результатов публичного обсуждения, а также в целях исключения неоднозначного толкования».

В сопроводительных документах к законопроекту говорилось, что он разработан в связи с жалобами граждан на создание сайтов-двойников, предоставляющих информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные сведения. На документ обратил внимание сотрудник ФБК Георгий Албуров, отметивший, что запрет затронет авторов независимых расследований, которые публикуют выписки из ЕГРН и тем самым передают информацию «третьим лицам».

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