Запрета на свободное распространение сведений из ЕГРН не будет

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В случае принятия закона будет поставлена под угрозу работа сайтов – агрегаторов данных из ЕГРН Денис Абрамов / Ведомости

Запрета на свободное распространение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не будет: Министерство экономического развития (МЭР) переработало свой законопроект, сообщили в четверг в ведомстве. В документе, размещенном на портале раскрытия информации («Ведомости» писали о нем в понедельник), предлагалось ввести штрафы за передачу органами госвласти, местного самоуправления, организациями или гражданами «полученных ими сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе за плату». В новом варианте говорится о предоставлении «полученных ими документов, содержащих сведения ЕГРН, третьим лицам за плату». В ближайшее время проект вновь разместят на портале, пояснила пресс-служба МЭР: «Законопроект был изменен с учетом результатов публичного обсуждения, а также в целях исключения неоднозначного толкования».

В сопроводительных документах к законопроекту говорилось, что он разработан в связи с жалобами граждан на создание сайтов-двойников, предоставляющих информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные сведения. На документ обратил внимание сотрудник ФБК Георгий Албуров, отметивший, что запрет затронет авторов независимых расследований, которые публикуют выписки из ЕГРН и тем самым передают информацию «третьим лицам».