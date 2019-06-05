Заменой Договора о ракетах средней и меньшей дальности может стать мораторий на их производство и размещение

Сергей Бобылев / ТАСС

США и России нужно вводить мораторий на производство и размещение вооружений, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). К такому выводу пришли участники завершившейся в среду в Риме сессии Люксембургского международного форума по предотвращению ядерной катастрофы.

В сфере контроля над вооружениями наступила эпоха «новой ненормальности», заявил экс-министр обороны США Уильям Перри. В течение почти 50 лет каждая администрация в Вашингтоне и Москве стремилась ограничить гонку ядерных вооружений за счет двусторонних соглашений, в итоге была заключена серия договоров – от ОСВ-1 в 1972 г. до СНВ-3 в 2016 г., напомнил он. Но сейчас администрация США не ведет переговоры о новых договорах и решила выходить из старых, отметил Перри. А если США и Россия выйдут из ДРСМД, то впервые за почти 50 лет у них не будет ни согласованных ограничений на ядерное оружие, ни двусторонних переговоров об ограничении ядерной опасности, подчеркнул экс-министр.

Для анализа ядерных проблем используется мышление 50-летней давности, полагает президент американского фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» Джоан Ролфинг. В США, по ее мнению, проблема еще и в утрате специальных знаний по теме из-за ухода из этой сферы специалистов среднего уровня. А председатель оргкомитета форума, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Дворкин считает вполне реальным срыв в 2020 г. конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

По мнению бывшего замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Линтона Брукса, спасение ДРСМД – не самая лучшая трата времени: «Этот корабль уже отплавал». С ним согласен и экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов, считающий, что в продлении ДРСМД не заинтересованы обе стороны. Но есть другой путь, указал почетный член правления фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» Пьер Леллюш: нужно, чтобы руководство США и России объявило мораторий на производство и размещение вооружений, запрещенных ДРСМД. С этим согласились многие участники форума.

«Надо уделять больше внимания сохранению договора СНВ – это последний документ в области контроля над вооружениями, который будет определять вектор движения в области безопасности между США и Россией», – сказал Иванов «Ведомостям». ДРСМД – один из самых значительных договоров в сфере вооружений, поскольку благодаря ему был уничтожен целый класс ракет, но для его сохранения не хватает политической воли ни в США, ни в России, говорит Перри: «На смену ему вряд ли может что-то прийти, единственный вариант – заявления стран в одностороннем порядке, что они не будут использовать ядерное оружие. Они не заменят ДРСМД, но это лучше, чем ничего». Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Лукин считает единственным возможным вариантом введение моратория: «Разрушение ДРСМД – большая ошибка, и ничего хорошего она не сулит, но она не является непоправимой. Если обе страны объявят мораторий, если такое понимание сложится, то это будет неплохо. А дело близко к этому: США заявляют, что в ближайшее время не собираются устанавливать такие ракеты в Европе, и европейцы в этом не хотят участвовать, и российское руководство сказало, что не будет этого делать, если не сделают американцы».