Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Военный бюджет не растет
Расходы на оборону в 2020 году существенно не вырастут
Но в военном бюджете будет предусмотрен рост денежного содержания военнослужащих
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Ожидается, что расходы по разделу «Национальная оборона» в 2020 г. составят 3037,2 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
Оборонные расходы России в будущем году останутся почти неизменными. Это следует из проекта Основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2020 г. и на период 2021–2022 гг., подготовленного Министерством финансов (подлинность документа подтвердил федеральный чиновник). Ожидается, что расходы по разделу «Национальная оборона» (он содержит основную часть оборонных расходов, в него не включаются затраты на военные пенсии и некоторые госпрограммы) в 2020 г. составят 3037,2 млрд руб., что в номинальном выражении всего на 2,8% больше, чем запланировано в проекте бюджета на 2019 г. Причем этот показатель даже ниже прогнозного уровня инфляции на 2020 г. – 3,8%.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}