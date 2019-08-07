Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Военный бюджет не растет

Расходы на оборону в 2020 году существенно не вырастут

Но в военном бюджете будет предусмотрен рост денежного содержания военнослужащих

Оборонные расходы России в будущем году останутся почти неизменными. Это следует из проекта Основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2020 г. и на период 2021–2022 гг., подготовленного Министерством финансов (подлинность документа подтвердил федеральный чиновник). Ожидается, что расходы по разделу «Национальная оборона» (он содержит основную часть оборонных расходов, в него не включаются затраты на военные пенсии и некоторые госпрограммы) в 2020 г. составят 3037,2 млрд руб., что в номинальном выражении всего на 2,8% больше, чем запланировано в проекте бюджета на 2019 г. Причем этот показатель даже ниже прогнозного уровня инфляции на 2020 г. – 3,8%.

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