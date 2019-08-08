Кто пойдет в президенты США от демократов

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Джо Байден, претендент на пост президента США Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

В жизни Байдена тесно сплелись успех, трагедия и сила воли. Он стал одним из самых молодых сенаторов в истории – и потерял любимую жену и дочь в автокатастрофе. Отказался на прошлых выборах состязаться с Трампом из-за гибели сына. А при первой попытке стать президентом был уличен в плагиате – и это спасло ему жизнь.

Сейчас он снова хочет стать кандидатом в президенты от демократов. После дебатов, прошедших на прошлой неделе, Байден уверенно лидирует. За него 32% избирателей-демократов против 16,4% у ближайшего соперника, Берни Сандерса (данные RealClearPolitics).

Отцовские уроки

Байден на пять лет старше Хиллари Клинтон и на четыре – Трампа. Ему 76 лет, он родился 20 ноября 1942 г. в Пенсильвании – старший из четырех детей в семье католиков, когда-то сбежавших из Северной Ирландии. Его прадед был членом сената от Пенсильвании. А вот Байден считает своим родным штатом Делавэр, куда семья переехала, когда ему было 10 лет.

Его отец привык к роскошным автомобилям и яхтам. Но в 1950-е гг. угольные шахты и текстильные фабрики, основа экономики Пенсильвании, начали массово закрываться. Отец потерял работу и был вынужден переселиться в дом деда, а потом отправиться в поисках работы в другой штат.

Отец любил повторять: «Сынок, мужчину судят не по тому, насколько часто его сбивают с ног, а по тому, как быстро он встает». Эту фразу Байден периодически обыгрывает в своих речах. Другой урок, полученный от отца, – самоуважение. Отец нашел работу в автосалонах. Из одного он уволился после рождественской вечеринки. Владелец бросил на танцпол пригоршню серебряных долларов, чтобы работники их поднимали. Гордость не позволяла Байдену-старшему терпеть такого человека в начальниках. Когда сын стал сенатором, папа отказался от торговли подержанными машинами, чтобы сыну не пришлось краснеть за него. Он занялся торговлей недвижимостью и снова стал зажиточным человеком.

Отец не пил, зато родня злоупотребляла. Байден в рот не берет спиртного и откровенен по поводу причины: «В моей семье достаточно алкоголиков».

В детстве Байден страдал от заикания, но сумел преодолеть его и стать великолепным оратором. Вроде бы страдал астмой, но тут есть вопрос. Из-за этой болезни его не послали во Вьетнам. Однако она не мешала ему играть в американский футбол в команде вуза и числиться среди лучших игроков.