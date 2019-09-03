Россия не борется с коррупцией и злоупотреблением на выборах

Россия удовлетворительно справилась с двенадцатью из двадцать одной рекомендации Андрей Гордеев / Ведомости

Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) раскритиковал Россию за отсутствие прогресса в криминализации коррупционной деятельности и обеспечении прозрачности финансирования политических партий. Об этом говорится в опубликованном во вторник отчете о выполнении рекомендаций, полученных Россией еще в 2012 году по итогам третьего раунда оценки соблюдения ею требований Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это уже четвертый отчет за последние семь лет. Так и не дождавшись завершения этого этапа, ГРЕКО в 2017 г. перешла к четвертому раунду оценки (он связан с особенностями работы депутатов, прокуроров и судей). Однако периодически возвращается к вопросам, которые остались не решены.

В прошлом году в отчете ГРЕКО говорилось, что Россия удовлетворительно выполнила 12 из полученных ею 21 рекомендации, а девять остаются выполненными лишь частично. По-прежнему нерешенными остаются вопросы криминализации подкупа третейских судей, а также введения уголовной ответственности за предоставление преимуществ нематериального характера и злоупотребление влиянием, а также увеличения срока давности за взяточничество и подкуп.

Рекомендации считались частично выполненными, так как соответствующие законопроекты были внесены в Госдуму. Но, как отмечается в текущем отчете, это произошло еще в 2017 г., однако поправки так и остались в стадии обсуждения. ГРЕКО сожалеет об отсутствии «конкретных результатов» в этом направлении.

Не лучше дело обстоит и с рекомендациями, призванными повысить независимость избирательных комиссий и исключить злоупотребление служебными полномочиями при финансировании избирательных кампаний.

Хотя на членов избирательных комиссий распространили антикоррупционные ограничения, а суды стали чаще наказывать за нарушения в ходе предвыборной агитации, ГРЕКО «не было получено достаточных доказательств» того, что систематические расследования проводятся в отношении случаев злоупотребления властью в ходе предвыборной агитации, а порядок формирования комиссий так и не был пересмотрен.

Авторы отчета ссылаются на доклад Центризбиркома по итогам президентской кампании. В нем отмечается, что ЦИК в ходе кампании рассмотрел 186 из 471 обращений о возможном злоупотребления служебным положением. Из них была частично подтверждена информация, содержавшаяся в девяти жалобах, но ни одна из них не была связана со злоупотреблением служебным положением при финансировании избирательной кампании. В другие госорганы поступило 52 жалобы о неправомерном использовании служебного положения, только по 13 из них возбудили административные разбирательства, и ни одного из них — об использовании преимуществ должностного положения. Однако, отмечается в докладе, у ГРЕКО «имеются серьезные сомнения» в отношении того, что подобные результаты отражают действительность.

В 2018 г. ЦИК пришла к выводу, что применяемая процедура назначения избирательных комиссий фактически обеспечивает их высокую степень независимости: половина состава формируется с учетом мнения политических партий и доля чиновников не может составлять более 50%. Однако главное беспокойство, отмечается в докладе ГРЕКО, заключалось в низком уровне доверия к комиссиям со стороны общества и в заявлениях о влиянии на них государственного аппарата — в этом контексте не было предпринято никаких новых шагов и рекомендация по-прежнему не засчитывается как полностью выполненная.

Таким образом, счет остается прежним, констатируют контролеры, завершая процедуру оценки третьего раунда: Россия удовлетворительно справилась с двенадцатью из двадцать одной рекомендации.