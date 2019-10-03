Канада импортировала «русские дезинформационные технологии»

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Премьер Джастин Трюдо завершает свой первый срок Jennifer Gauthier / REUTERS

Первое испытание в Канаде «механизма быстрого реагирования» Группы семи (G7 Rapid Response Mechanism), сконструированного на прошлогоднем саммите G7 в качестве заслона попыткам России «и других стран» подорвать западную демократию, привело к неожиданным результатам. Как выяснилось, влиять на апрельские выборы в провинции Альберта пытались собственные фабрики троллей, а свидетельств иностранного вмешательства эксперты G7 не обнаружили. Итоги этого расследования были опубликованы в разгар федеральной парламентской кампании, на которой главным соперником либералов во главе с завершающим первый срок 47-летним премьером Джастином Трюдо являются консерваторы во главе с 40-летним Эндрю Широм.

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