В Молдавии утверждено правительство меньшинства
Парламент Молдавии в четверг, 14 ноября, утвердил программу и состав нового правительства Иона Кику, выдвинутого на пост премьер-министра президентом Игорем Додоном. Решение одобрили 62 из 101 депутатов – представители Партии социалистов (ПСРМ) и оппозиционной Демократической партии Молдавии (ДПМ). Бывший партнер социалистов по коалиции – проевропейский блок ACUM – проголосовал против. Новый «кабинет технократов Кику является одним из самых профессиональных в истории страны и будет управлять страной до новых парламентских выборов», – цитирует ТАСС председателя парламента Зинаиду Гречаную. По словам Кику, выборы запланированы на вторую половину осени 2020 г.
Во вторник социалисты при поддержке ДПМ большинством голосов проголосовали за вотум недоверия правительству во главе с премьером Майей Санду. Поводом стало решение правительства делегировать премьеру часть полномочий при отборе кандидата на пост генерального прокурора. Партия социалистов, неформальным лидером которой является президент Игорь Додон, обвинила Санду в попытке получить контроль над Генпрокуратурой и внесла инициативу о вотуме недоверия.
После отставки правительства президент выдвинул на пост премьера своего советника, бывшего министра финансов Кику. По словам президента, кандидатура Кику – профессионала с большим опытом, никогда не состоявшего в какой-либо политической партии, – поможет избежать досрочных выборов, которые могут привести к очередному политическому кризису. ПСРМ заявила, что не может прийти к согласию относительно нового состава правительства с блоком ACUM и, в то же время, не собирается формировать новую коалицию с другими фракциями. Вместо этого по инициативе Додона и под руководством Кику было сформировано правительство меньшинства, состоящее из беспартийных технократов. В частности, пост вице-премьера и министра финансов занял экс-глава Налоговой службы Молдавии Сергей Пушкуца. Главой министерства обороны назначен бывший советник президента по обороне и национальной безопасности Виктор Гайчук, а министром иностранных дел – бывший посол Молдавии в США, Германии и Китае Аурелиу Чокой.
Санду также исключила возможность сохранения правящей коалиции с Партией социалистов: «Нам нечего обсуждать с людьми, которые не желают реформы юстиции и которые боятся независимого прокурора». Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с отставкой правительства Санду и подчеркнул, что намерен продолжать сотрудничество с теми силами в Молдавии, которые поддерживают процесс реформ в соответствии с Соглашении об ассоциации с ЕС.
Социалисты и блок ACUM договорились о создании правящей коалиции в июне этого года, спустя три месяца после парламентских выборов. Правящая до этого Демократическая партия попыталась сохранить власть при поддержке Конституционного суда. Однако вскоре новую коалицию признали легитимной Москва, Брюссель и Вашингтон. После продолжавшейся неделю ситуации двоевластия ДПМ объявила об уходе в оппозицию, а ее лидер олигарх Владимир Плахотнюк уехал в американский Майами. Тем не менее, «победа над узурпаторами» не помогла преодолеть все разногласия между пророссийской ПСРМ и про-европейским ACUM, напоминает BBC News. При этом влияние Плахотнюка в Молдавии остается существенным, а в Кишиневе недавно были замечены люди из его окружения, покинувшие страну вместе с ним, отмечает издание.