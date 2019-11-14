В Молдавии утверждено правительство меньшинства

После отставки правительства президент выдвинул на пост премьера своего советника, бывшего министра финансов Кику. По словам президента, кандидатура Кику – профессионала с большим опытом, никогда не состоявшего в какой-либо политической партии, – поможет избежать досрочных выборов, которые могут привести к очередному политическому кризису. ПСРМ заявила, что не может прийти к согласию относительно нового состава правительства с блоком ACUM и, в то же время, не собирается формировать новую коалицию с другими фракциями. Вместо этого по инициативе Додона и под руководством Кику было сформировано правительство меньшинства, состоящее из беспартийных технократов. В частности, пост вице-премьера и министра финансов занял экс-глава Налоговой службы Молдавии Сергей Пушкуца. Главой министерства обороны назначен бывший советник президента по обороне и национальной безопасности Виктор Гайчук, а министром иностранных дел – бывший посол Молдавии в США, Германии и Китае Аурелиу Чокой.