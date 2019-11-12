Молдавское правительство отправлено в отставку
Молдавские парламентарии от Партии социалистов и Демократической партии большинством голосов (63 из 101) проголосовали во вторник за вотум недоверия правительству страны во главе с премьером Майей Санду. Против этого решения голосовали депутаты от проправительственного блока ACUM (26 человек), остальные воздержались.
Конфликт между молдавским правительством и депутатами обострился после того, как правительство Молдавии делегировало премьеру часть полномочий при отборе кандидата на пост генерального прокурора. Правительство приняло это решение без консультаций с партнерами из Партии социалистов, переложив ответственность за данный закон на себя: схема подразумевает, что закон вступит в силу, если депутаты в течение трех дней не внесут инициативу о вотуме недоверия правительству. Если же вносится такая инициатива, то она должна быть рассмотрена на пленарном заседании парламента в течение трех дней.
Фракция Партии социалистов, неформальным лидером которой является президент Игорь Додон, внесла инициативу о вотуме недоверия 8 ноября. Додон призывал партии парламентского большинства разрешить конфликт путем компромиссов, чтобы не допустить досрочных выборов. Майя Санду, в свою очередь, в понедельник предложила разрешить существующий кризис на основании рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы. Социалисты поставили ультиматум: отозвать инициативу о вотуме недоверия правительству, по их мнению, они могли только в случае отказа от закона, принятого под ответственность правительства. Отправленная вчера в отставку Санду заявила, что «некоторые воры в парламенте пытаются противодействовать реформам в Молдове». Игорь Додон, в свою очередь, пригласил все парламентские фракции начать 13 ноября консультации по формированию нового правительства.
Российский дипломатический источник «Ведомостей» говорит, что сам по себе распад парламентского большинства, которое в июне создали депутаты пропрезидентской партии социалистов и правого блока ACUM, был отчасти ожидаемым: тогда альянс социалистов и ACUM помог избавиться Молдавии от режима олигарха Владимира Плахотнюка, а в отсутствие общего врага стороны начали бороться между собой за расширение полномочий. Формально у Додона есть три месяца на выдвижение кандидатуры премьера парламенту и утверждения нового кабинета министров, но лучше с этим не затягивать, считает собеседник: партнерам Молдавии важно понимать, с кем им придется вести диалог.
Сам президент отметил, что «в ходе консультаций предстоит выяснить: существует ли парламентское большинство или нет». «Если это парламентское большинство еще существует, то оно должно предложить кандидатуру на пост премьер-министра. Я обязуюсь выдвинуть любую кандидатуру, кроме бывшего премьера», – сказал Додон. В противном случае он готов сделать это самостоятельно. Отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре советника президента, бывшего министра финансов Иона Кику, президент сказал, что он еще не определился, но «это решаемая проблема». Сама Санду возможность сохранения правящей коалиции с Партией социалистов исключила: «Нам нечего обсуждать с людьми, которые не желают реформы юстиции и которые боятся независимого прокурора».
Данный кризис был спровоцирован не социалистами, а их партнерами из правого лагеря – ACUM, полагает замдекана исторического факультета МГУ Наталья Харитонова: «Сложно сказать однозначно, что подтолкнуло молдавских правых к резкому и одностороннему шагу – попытке явочным методом изменить порядок выдвижения кандидатов на пост генпрокурора республики». Возможно, члены блока ACUM были «выбиты из колеи» исторической, первой за 30 лет, победой пророссийского политика Иона Чебана на выборах мэра Кишинева, полагает она. Социалисты были вынуждены ответить на их волюнтаристскую акцию и инициировали вотум недоверия, в котором их поддержала и оппозиционная Демпартия.
По ее словам, наиболее вероятный сценарий развития ситуации – формирование «технократического» правительства с преобладающим влиянием социалистов. При этом Запад уже выражает острое недовольство падением кабинета Майи Санду и будет пытаться оказывать давление на основные политические силы Молдавии, считает Харитонова: «Запад, безусловно, будет оказывать сильную поддержку Санду в качестве своего кандидата на пост президента Молдавии в 2020 г., так что она сможет составить мощную конкуренцию Додону».