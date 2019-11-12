Молдавское правительство отправлено в отставку

Сам президент отметил, что «в ходе консультаций предстоит выяснить: существует ли парламентское большинство или нет». «Если это парламентское большинство еще существует, то оно должно предложить кандидатуру на пост премьер-министра. Я обязуюсь выдвинуть любую кандидатуру, кроме бывшего премьера», – сказал Додон. В противном случае он готов сделать это самостоятельно. Отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре советника президента, бывшего министра финансов Иона Кику, президент сказал, что он еще не определился, но «это решаемая проблема». Сама Санду возможность сохранения правящей коалиции с Партией социалистов исключила: «Нам нечего обсуждать с людьми, которые не желают реформы юстиции и которые боятся независимого прокурора».