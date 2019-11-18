Полиция в Грузии разогнала акцию протеста у парламента
Полиция Грузии в понедельник разогнала начавшуюся накануне акцию протеста у здания парламента в центре Тбилиси. Перед началом операции протестующим дали полчаса на то, чтобы освободить проезжую часть перед парламентом и разблокировать входы в здание. По истечении этого времени спецназ приступил к разгону митингующих и разбору палаточного лагеря. По данным местных СМИ, спецназ применял водометы, дубинки и слезоточивый газ; 18 человек было задержано. Ранее в понедельник МВД Грузии назвало митинг противозаконным.
Протесты начались в связи с провалом в парламенте поправок в конституцию о переходе к пропорциональной избирательной системе. 14 ноября для одобрения закона не хватило 12 голосов. Хотя поправки внесла в соответствии с данными летом обещаниями правящая партия «Грузинская мечта», им не хватило поддержки именно ее депутатов-мажоритарщиков. Это значит, что на следующих выборах в октябре 2020 г. будет использоваться смешанная система, а пропорциональная – только с 2024 г. После этого в Тбилиси начались митинги объединившихся оппозиционных партий, требующих отставки правительства и досрочных выборов. В воскресенье на акцию протеста у здания парламента собралось несколько тысяч демонстрантов. Среди них были представители партии «Европейская Грузия – Движение за свободу» (откололась от партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение»), партии лояльной России Нино Бурджанадзе «Единая Грузия – Демократическое движение», а также неправительственных и общественных организаций. Они разбили палаточный лагерь и заблокировали входы в парламент, повесив на ворота здания цепи с замками и загородив их мешками с мусором и песком. «Все оппозиционные партии, еще вчера не признающие друг друга, сегодня объединились против ненормальной системы управления государством одним человеком, (лидером «Грузинской мечты». – «Ведомости») олигархом Бидзиной Иванишвили», – приводит «Интерфакс» слова лидера общественного движения «Позор» Шоты Дигмелашвили на открытии митинга. Пикетирование, закончившееся разгоном, продолжилось на следующий день, депутаты не были допущены в здание. Представительство ЕС и посольство США в воскресенье вечером выпустили совместное заявление, в котором поддержали требования протестующих и призвали власть и оппозицию к диалогу.
Ввести пропорциональную систему Иванишвили пообещал еще на фоне летних антиправительственных и антироссийских протестов, начавшихся после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время Международной ассамблеи православия. По мнению оппозиционных партий, существующая смешанная система дает преимущество правящей с 2012 г. «Грузинской мечте»: так, в текущем составе парламента у крупнейшей партии 115 мест из 150. Поэтому провал закона посчитали спектаклем, который разыграл сам Иванишвили, чтобы удержаться у власти после 2020 г., поясняет BBC News.