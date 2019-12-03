Кремль объяснил необходимость закона о предустановке российского софта
Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в России, не носит оградительного характера, его следует воспринимать как часть антимонопольных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это абсолютно не тождественно слову «отгораживаться». Это тождественно, наверное, слову «антимонопольная деятельность», – пояснил он.
Законопроект о предустановке российского софта на продаваемые в России гаджеты был внесен в Госдуму в июле. В ноябре принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В документе не указано, на какие именно устройства должны предустанавливаться российские приложения, – их перечень позже утвердит правительство. Оно же решит, какое российское программное обеспечение будет предустанавливаться, и определит порядок предустановки.
Накануне, 2 декабря, закон подписал президент Владимир Путин. Он не отреагировал на критику производителей и продавцов электроники, которые сначала в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину указывали на риски в случае вступления закона в силу, а затем – в письме Путину. В частности, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) указывала, что требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО и их исполнение может привести к монополизации в сфере разработки российского ПО. Теперь закон вступит в силу 1 июля 2020 г.
Идея об обязательной предустановке российского софта на гаджеты содержится в дорожной карте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по развитию конкуренции на 2018–2020 гг., утвержденной премьером Дмитрием Медведевым летом прошлого года. «Закон создает для потребителей дополнительные возможности выбора приложений, а значит, и расширяет возможности для конкуренции. Конкуренция способствует более благоприятным ценовым условиям и повышению качества услуг для потребителей», – объяснил «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Похожим образом необходимость принятия закона объяснял «Ведомостям» один из его авторов – Алексей Канаев («Единая Россия»). Он подчеркивал, что главная идея инициативы не в запрете, а в предоставлении потребителю возможности выбора, каким софтом пользоваться – импортным или российским. По его мнению, предустановить российский софт на гаджеты будет несложно как на стадии производства, так и на стадии предпродажи, а право выбора – пользоваться им или нет – останется за потребителем. «Мы лишь хотим расширить выбор», – подчеркивал депутат.