Кремль объяснил необходимость закона о предустановке российского софта

Накануне, 2 декабря, закон подписал президент Владимир Путин. Он не отреагировал на критику производителей и продавцов электроники, которые сначала в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину указывали на риски в случае вступления закона в силу, а затем – в письме Путину. В частности, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) указывала, что требования закона противоречат принципам Всемирной торговой организации в части создания преференций для российских разработчиков ПО и их исполнение может привести к монополизации в сфере разработки российского ПО. Теперь закон вступит в силу 1 июля 2020 г.