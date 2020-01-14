Новые канадские сепаратисты надеются повторить успех старых
Центризбирком Канады в конце прошлой недели зарегистрировал партию Wexit Canada, позаимствовавшую модель названия у Brexit. На выборах 2023 г. новые сепаратисты надеются сыграть на растущем недовольстве обеспеченных западных провинций страны истеблишментом в Оттаве и необходимостью делиться с менее успешными соседями.
Новые сепаратисты
Либеральная партия премьера Джастина Трюдо удержала лидерство на октябрьских парламентских выборах, но резко сдала позиции в нефтеносных провинциях, в первую очередь Альберте. «Канадский Техас» с населением 4,4 млн человек лишился 100 000 рабочих мест, переживая сильнейшую за десятилетия рецессию и обвальное падение цен на недвижимость на фоне снижения цен на нефть и дефицита экспортной инфраструктуры (против достройки стратегического нефтепровода протестуют природозащитники и коренные народности). Местные избиратели раздражены политикой Оттавы, считая, что кормят всю страну, но не получают адекватного представительства в парламенте.
По вкладу в национальный ВВП Альберта, присоединившаяся к канадской конфедерации вместе с Саскачеваном в 1905 г., идет третьей после Онтарио и Квебека и ежегодно платит миллиарды долларов в федеральную казну в рамках действующей с 1957 г. системы equalization payments, предписывающей более богатым провинциям скидываться в пользу бедных для сохранения равномерно высокого качества жизни по всей Канаде. А Wexit Canada призывает к полной и бескомпромиссной автономии от центра. «Альберта останется суверенной и никоим образом не будет в подчинении у правительства Канады, британской короны или ООН», – говорится в ее манифесте. Помимо выпуска национальной валюты, создания собственной армии и полиции партия обещает не усердствовать с приемом мигрантов, а главным будущим партнером называет США.