Новые канадские сепаратисты надеются повторить успех старых

По вкладу в национальный ВВП Альберта, присоединившаяся к канадской конфедерации вместе с Саскачеваном в 1905 г., идет третьей после Онтарио и Квебека и ежегодно платит миллиарды долларов в федеральную казну в рамках действующей с 1957 г. системы equalization payments, предписывающей более богатым провинциям скидываться в пользу бедных для сохранения равномерно высокого качества жизни по всей Канаде. А Wexit Canada призывает к полной и бескомпромиссной автономии от центра. «Альберта останется суверенной и никоим образом не будет в подчинении у правительства Канады, британской короны или ООН», – говорится в ее манифесте. Помимо выпуска национальной валюты, создания собственной армии и полиции партия обещает не усердствовать с приемом мигрантов, а главным будущим партнером называет США.