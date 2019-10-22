Партия премьера Трюдо выиграла выборы в парламент Канады

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Премьер-министр и лидер Либеральной партии Канады Джастин Трюдо вырвал победу у соперника-консерватора Эндрю Шира и продлил полномочия еще на четыре года по итогам выборов в нижнюю палату парламента, хотя в течение всей кампании консерваторы шли вровень с либералами и порой обгоняли их в популярности. Одновременно избиратели продемонстрировали иммунитет к популистским лозунгам: Народная партия Канады во главе с экс-главой МИДа Максимом Бернье, выступавшим за сокращение притока иммигрантов, потерпела фиаско, лишившись единственного мандата.

В отличие от неожиданной победы с большим перевесом в 2015 г., положившей начало новому витку «трюдомании» (отец Джастина Пьер Трюдо в общей сложности возглавлял канадское правительство 15 лет в конце 1960-х – начале 1980-х и пользовался популярностью как на родине, так и за пределами страны), теперь либералам, получившим, по предварительным данным, 157 из 338 мест, придется договариваться с другими прошедшими в парламент партиями для формирования правительства. Им также будет сложнее проводить в жизнь партийную программу, ключевой пункт которой – борьба с потеплением климата. Озабоченное серией масштабных наводнений, по причине которых страховщики стали повышать тарифы, правительство отстаивает рост налогового бремени на нефтяников. В результате в нефтедобывающих провинциях Саскачеван и Альберта либералы проиграли консерваторам, которые в целом по стране остались вторыми, получив 121 мандат.

В год выборов Трюдо-младший увяз в скандалах и его популярность пошла на спад, несмотря на экономические успехи Канады, где безработица упала до минимума за 40 лет. Премьера обвиняли в том, что он пытался смягчить участь квебекского инжинирингового гиганта SNC-Lavalin, которому грозило банкротство из-за запрета на правительственные подряды в наказание за дачу взяток режиму ливийского диктатора Муамара Каддафи в 2000-е гг. Отлучение от подрядов означало бы потерю тысяч рабочих мест в Квебеке, электоральном оплоте Трюдо.

С началом избирательной кампании имидж прогрессивного политика пострадал еще сильнее: в прессе появились фотографии 20-летней давности с костюмированной вечеринки, где будущий премьер запечатлен в тюрбане и с выкрашенным в темное лицом. Бурю негодования (Трюдо осудили даже собственный министр иностранных дел и президент США Дональд Трамп) премьер попытался остановить, публично покаявшись за поступок, воспринятый многими как расистский. Но привет из прошлого стоил либералам еще нескольких процентов рейтинга. Показательно, кстати, что строивший кампанию на антимигрантской риторике популист Бернье, когда-то проигравший Ширу борьбу за лидерство в Консервативной партии, так и не сумел оседлать популистскую волну, принесшую успех его единомышленникам в других странах Запада, пишет канадская газета National Post.

40-летний Шир между тем резко набирал очки, пользуясь неурядицами соперника и не стесняясь при этом в выражениях. «Господин Трюдо! Вы шарлатан, мошенник и не заслуживаете того, чтобы править этой страной!» – заявил он на теледебатах.

Трюдо в свою очередь пожаловался на встрече с избирателями, что консервативная партия «ведет одну из грязнейших, отвратительнейших кампаний, основанную на дезинформации». Правда, сами представления о дезинформации претерпели радикальную метаморфозу прямо в ходе кампании: пока правительство Трюдо готовилось бороться с вмешательством России в канадские выборы, эксперты Группы семи (G7) обнаружили, что дезинформацию в стремлении повлиять на выбор избирателей сеют отечественные, а не иностранные политические игроки.

Впрочем, внешняя политика занимала традиционно скромное место в программах партий, хотя в отношении России позиции консерваторов и либералов не слишком разнятся. И Шир, и министр иностранных дел в правительстве Трюдо Христя Фриланд включены в стоп-лист западных политиков, которым Москва запретила въезд в ответ на санкции за Крым.

Тем не менее Оттава проявляет готовность к диалогу. На старте кампании правительство опубликовало арктическую стратегию, в которой обещает «предпринять шаги для возобновления регулярного двустороннего диалога с Россией об арктических вопросах, представляющих взаимный интерес», включая таяние вечной мерзлоты и эрозию почв. Контакты с Москвой по поводу Северного полюса были свернуты в 2014 г. премьером-консерватором Стивеном Харпером на фоне изгнания России из G7. Трюдо же до сих пор поддерживал жесткую линию предшественника в отношении Москвы.