Палестина отказалась от мира с Израилем по-американски

Детали «сделки века» были объявлены во вторник на совместной пресс-конференции Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. План предусматривает создание двух отдельных государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме. При этом, по словам Трампа, Иерусалим останется столицей Израиля. Палестина отвергла план еще до публикации, обвинив Белый дом в произраильской позиции и желании усилить позиции Нетаньяху в преддверии парламентских выборов. Позже Аббас подчеркнул, что «никогда не примет эту сделку» и «не войдет в историю как человек, который продал Иерусалим».