Госсекретарь США посетил Белоруссию впервые за последние 26 лет
США готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами по рыночным ценам, заявил в субботу госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск. Так США хотят помочь Белоруссии построить собственное независимое государство, пояснил он: «США – самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно сделать, – это обратиться к нам». Вашингтон не призывает Минск выбирать между США и Россией, но и не хочет, «чтобы процветание и безопасность Белоруссии зависели от кого-либо из ее партнеров», добавил Помпео. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил гостя за то, что тот решился «приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что тут за народ, что за люди, что за диктатура, что за демократия».
Предыдущий визит госсекретаря США в Белоруссию состоялся в 1993 г. В 2006 г. США ввели санкции против ряда белорусских предприятий, а с 2008 г. страны перестали обмениваться послами. О восстановлении связей стороны договорились осенью 2019 г., и, по словам Помпео, в ближайшее время в Минске появится посол США. Но снять с Белоруссии санкции США не готовы, признался госсекретарь.