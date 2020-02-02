Госсекретарь США посетил Белоруссию впервые за последние 26 лет

США готовы полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами по рыночным ценам, заявил в субботу госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск. Так США хотят помочь Белоруссии построить собственное независимое государство, пояснил он: «США – самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно сделать, – это обратиться к нам». Вашингтон не призывает Минск выбирать между США и Россией, но и не хочет, «чтобы процветание и безопасность Белоруссии зависели от кого-либо из ее партнеров», добавил Помпео. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил гостя за то, что тот решился «приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что тут за народ, что за люди, что за диктатура, что за демократия».