Запад пытается остановить вызванную коронавирусом вспышку расизма
Западные страны бьют тревогу по поводу обывательской паранойи и ксенофобии – побочных эффектов эпидемии коронавируса, подливающих масла в огонь глобального популизма.
Канадский премьер Джастин Трюдо в субботу встретил Новый год по лунному календарю в Торонто с представителями местной азиатской общины, заверив их, что Оттава даст решительный отпор расистским выпадам в соцсетях и офлайне. Канадская вещательная корпорация CBC рассказала о случаях буллинга в отношении школьников китайского происхождения в Канаде, о том, как пассажиры спешили покинуть автобус, завидев вошедших азиатов, и о других примерах того, как стереотипы по поводу происхождения и распространения коронавируса отзываются ростом социальной напряженности.
«Откровенно говоря, заголовки в прессе в последнюю неделю тревожны, и я уверен: многие из вас обеспокоены по поводу своих близких за рубежом. Позвольте мне выразиться четко: в нашей стране нет места дискриминации, вызванной страхом или искажением фактов. Канадцы такое никогда не поддержат», – сказал Трюдо.
Air Canada вслед за рядом других западных авиакомпаний на месяц приостановила прямые рейсы в Китай, а профсоюз пилотов American Airlines подал на перевозчика в суд, требуя того же.
Начавшаяся в Китае эпидемия унесла более 300 жизней, а в субботу на Филиппинах была зарегистрирована первая смерть от этого заболевания за рубежом. Количество заразившихся в Китае превысило 14 000.
Страхи по поводу коронавируса подстегивают антикитайские настроения по всему миру, пишет Associated Press: рестораны в Южной Корее, Японии и Вьетнаме отказываются обслуживать китайцев; индонезийцы устроили демонстрацию у отеля, требуя от китайцев убираться; французские и австралийские газеты раскритикованы за расистские заголовки. Китайцы и другие азиаты в Европе, США, Азии и Тихоокеанском регионе жалуются на расизм.
Хотя Пекин демонстрирует решимость в борьбе с распространением заболевания, западные журналисты и правозащитники припоминают ему попытки укрыть информацию от мировой общественности и в предыдущих случаях (например, по время вспышки SARS в начале нулевых) и рассказывают о цензуре и репрессиях в отношении врачей и журналистов, пытавшихся раньше рассказать миру о начинающемся распространении коронавируса. Но Bloomberg предупреждает о рисках «подпитывания паранойи в отношении китайского народа в целом», советуя правительствам занять более сбалансированную позицию, не скатываясь к популизму, подогреваемому антикитайской паникой.
Тем временем западные популисты уже разыгрывают новые козыри. Так, лидер итальянской анти-иммигрантской партии «Лига» и бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини, который когда-то позировал на Красной площади в футболке с изображением Владимира Путина, озабоченно прокомментировал сообщение о первом случае коронавируса в Италии, посетовав на открытость границ. «И они говорили, что мы спекулянты и алармисты! Открытые границы, бесполезные люди в правительстве. Мы молим Господа – только бы не было катастроф», – привела газета Financial Times твит Сальвини, чья ультраправая партия, однако, не добилась успеха на недавних региональных выборах. Итальянская пресса писала, что китайских туристов в Венеции осыпали бранью и плевками, а 13-летнего подростка оскорблениями вынудили покинуть футбольный стадион.