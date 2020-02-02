Запад пытается остановить вызванную коронавирусом вспышку расизма

Тем временем западные популисты уже разыгрывают новые козыри. Так, лидер итальянской анти-иммигрантской партии «Лига» и бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини, который когда-то позировал на Красной площади в футболке с изображением Владимира Путина, озабоченно прокомментировал сообщение о первом случае коронавируса в Италии, посетовав на открытость границ. «И они говорили, что мы спекулянты и алармисты! Открытые границы, бесполезные люди в правительстве. Мы молим Господа – только бы не было катастроф», – привела газета Financial Times твит Сальвини, чья ультраправая партия, однако, не добилась успеха на недавних региональных выборах. Итальянская пресса писала, что китайских туристов в Венеции осыпали бранью и плевками, а 13-летнего подростка оскорблениями вынудили покинуть футбольный стадион.