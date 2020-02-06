Совет Европы одобрил механизм исключения стран из этой организации

Определенность и понятные всем правила можно только приветствовать, особенно в таком тонком деле, как исключение государства из международной организации, говорит доцент МГИМО Илья Рачков. Он отмечает, что это в принципе редкая практика: никто не заинтересован в том, чтобы вытолкнуть государство за рамки правового поля. ООН, например, существует 75 лет, и никто до сих пор не знает, как исключить из нее государство. Чаще применяется такая санкция, как приостановка членства в международной организации (такие прецеденты были, например, в Британском Содружестве наций и в ряде других организаций. – «Ведомости»). Что касается обсуждаемой процедуры, то она выглядит достаточно сбалансированной и, может быть, даже несколько громоздкой, говорит Рачков. Но следует учесть, что в организацию входит 47 государств и у каждого собственные представления о границах допустимого, поэтому процесс может развиваться достаточно быстро, предупреждает эксперт. Он добавляет, что механизм получился бы более «рабочим», если бы его оформили как поправки в устав, которые подлежат ратификации национальными парламентами.