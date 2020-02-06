Совет Европы одобрил механизм исключения стран из этой организации
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) в среду согласовал трехстороннюю процедуру, которая определяет порядок применения санкционных мер, предусмотренных восьмой статьей устава Совета Европы (СЕ) в случае грубого нарушения своих обязательств каким-либо государством-участником. Об этом сообщается на официальном сайте организации. На прошлой неделе процедура была одобрена Парламентской ассамблеей (ПАСЕ) – таким образом, у СЕ появился механизм приостановления или даже прекращения членства в организации. «Решение Комитета министров, а также решения Парламентской ассамблеи имеют немедленный эффект, но в настоящее время нет предложений о его запуске», – сообщил представитель генерального секретаря СЕ Дэниел Холтген.
В документе подчеркивается, что процедура является дополнением к уже существующим правилам, основанным на декларации КМСЕ от 1994 г., и должна применяться в исключительных случаях. Таких, например, как нарушение третьей статьи устава организации, согласно которой страны-участницы обязуются признавать принцип верховенства права и обеспечивать соблюдение прав человека в рамках своей юрисдикции. При этом речь может идти только о новых претензиях, ретроспективной силы новый механизм не имеет. Это важный момент, отмечает руководитель российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, поскольку позволит не провоцировать дискуссии по вопросу о статусе Крыма или из-за событий на востоке Украины. Новую процедуру он считает «не худшей из возможных» – по крайней мере, это механизм, который позволит не заходить глубоко в такие системные кризисы, как это произошло с российской делегацией в ПАСЕ в 2014 г., когда наша делегация покинула ассамблею. По настоянию России из регламента были изъяты «самоприсвоенные» ПАСЕ полномочия по ограничению прав делегатов, напоминает Толстой. На смену пришла трехсторонняя процедура, которая должна полностью учесть мнения всех органов СЕ.
В соответствии с новой процедурой инициировать санкционный механизм могут КМСЕ, ПАСЕ или генсек организации, но окончательное решение принимает КМСЕ большинством в две трети голосов от общего состава. Отмена или приостановка процедуры возможна на любом из трех предусмотренных ею этапов, следует из согласованного КМСЕ порядка.
На первом этапе (на него отводится около четырех недель) принимается решение о запуске процедуры и в страну-нарушитель направляется миссия СЕ «высокого уровня» для обсуждения вызывающих обеспокоенность вопросов. По итогам работы миссии КМСЕ, снова двумя третями голосов, принимает решение о переходе ко второму этапу. Он подразумевает разработку и утверждение в течение примерно трех месяцев дорожной карты – плана действий по выходу из сложившейся ситуации с четкими временными рамками и перечнем необходимых мероприятий. Реализация этого плана ведется при активном участии «заинтересованного государства» в течение примерно 12 месяцев. Дорожная карта может регулярно пересматриваться. При наличии прогресса КМСЕ может принять решение о приостановке или прекращении процедуры. Если же КМСЕ после консультаций с ПАСЕ и генеральным секретарем приходит к выводу, что ситуация не улучшилась, они принимают решение о переходе к третьему этапу, подразумевающему приостановку членства или исключение государства-нарушителя из организации. Даже на этом этапе решение еще может быть отменено, если соответствующее государство приведет ситуацию «в соответствие с уставом». В случае исключения из организации стране – бывшему участнику придется заново подавать заявку на вступление.
Определенность и понятные всем правила можно только приветствовать, особенно в таком тонком деле, как исключение государства из международной организации, говорит доцент МГИМО Илья Рачков. Он отмечает, что это в принципе редкая практика: никто не заинтересован в том, чтобы вытолкнуть государство за рамки правового поля. ООН, например, существует 75 лет, и никто до сих пор не знает, как исключить из нее государство. Чаще применяется такая санкция, как приостановка членства в международной организации (такие прецеденты были, например, в Британском Содружестве наций и в ряде других организаций. – «Ведомости»). Что касается обсуждаемой процедуры, то она выглядит достаточно сбалансированной и, может быть, даже несколько громоздкой, говорит Рачков. Но следует учесть, что в организацию входит 47 государств и у каждого собственные представления о границах допустимого, поэтому процесс может развиваться достаточно быстро, предупреждает эксперт. Он добавляет, что механизм получился бы более «рабочим», если бы его оформили как поправки в устав, которые подлежат ратификации национальными парламентами.