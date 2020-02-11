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Бывшие президенты России получат пожизненный статус сенаторов

Стать сенаторами они смогут даже в случае досрочного прекращения президентских полномочий
Алена Якушова
Михаил Метцель / ТАСС

Бывшие президенты России могут получить пожизненный статус члена Совета Федерации, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Такие поправки в Конституцию предложены рабочей группой ко второму чтению президентского законопроекта с уточнением Основного закона страны.

Стать пожизненными сенаторами президенты смогут после окончания своих полномочий или в случае их досрочного прекращения, говорится в сообщении комитета. При этом у бывших президентов сохраняется право отказаться от статуса сенаторов.

С идеей ввести институт пожизненных сенаторов на прошлой неделе выступил академик РАН Александр Чубарьян.

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