Бывшие президенты России получат пожизненный статус сенаторов
Стать сенаторами они смогут даже в случае досрочного прекращения президентских полномочий
Бывшие президенты России могут получить пожизненный статус члена Совета Федерации, говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Такие поправки в Конституцию предложены рабочей группой ко второму чтению президентского законопроекта с уточнением Основного закона страны.
Стать пожизненными сенаторами президенты смогут после окончания своих полномочий или в случае их досрочного прекращения, говорится в сообщении комитета. При этом у бывших президентов сохраняется право отказаться от статуса сенаторов.
С идеей ввести институт пожизненных сенаторов на прошлой неделе выступил академик РАН Александр Чубарьян.
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