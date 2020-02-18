Ситуация в Донбассе обострилась на несколько часов

Человек, близкий к НМ ЛНР, сообщил «Ведомостям», что причиной столкновения стало оборудование вооруженными силами Украины с января нескольких опорных пунктов в нейтральной зоне, где их быть не должно, что уже не раз приводило к перестрелкам с жертвами. Но об этом не сообщалось, чтобы не создавать негативный фон шагам по выполнению минских соглашений. Одна из таких перестрелок в конце концов привела к ответному огневому налету сил НМ, говорит он. Сами инциденты происходили в нескольких километрах от Золотого, где в ноябре прошлого года произошло разведение сил, что было условием проведения саммита в нормандском формате. По словам еще одного собеседника «Ведомостей», близкого к руководству республик, безответные со стороны сил ЛНР и ДНР регулярные обстрелы происходят уже несколько месяцев и на других участках линии соприкосновения, например в районе Зайцева у Горловки.