Суд вынес приговор последнему фигуранту «московского дела»

Прежде всего, я хотел бы не в письменном виде, а лично извиниться. Александр Алексеевич [Козлов], я хотел бы извиниться за свой поступок, я был не прав. Также я хотел бы добавить, что за прошедшие четыре месяца заключения я много вещей потерял в жизни. То, что я приобрел, внушает мне страх. Известно, что тюрьмы у нас не лечат, а калечат. Мне страшно за себя.

Андрей Баршай фигурант «московского дела»