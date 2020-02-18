Суд вынес приговор последнему фигуранту «московского дела»
Мещанский районный суд Москвы приговорил 21-летнего Андрея Баршая, принимавшего участие в несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 г., к трем годам условно. Его признали виновным по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, Баршай с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии Александра Козлова. Гособвинение попросило приговорить его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.
Баршай признал факт толчка, но вину признать отказался. В своем последнем слове он заявил, что хотел бы лично извиниться перед Козловым.
Прежде всего, я хотел бы не в письменном виде, а лично извиниться. Александр Алексеевич [Козлов], я хотел бы извиниться за свой поступок, я был не прав. Также я хотел бы добавить, что за прошедшие четыре месяца заключения я много вещей потерял в жизни. То, что я приобрел, внушает мне страх. Известно, что тюрьмы у нас не лечат, а калечат. Мне страшно за себя.
Потерпевший сотрудник Росгвардии в ходе судебного заседания сказал, что у него нет претензий к Баршаю. «Хотел бы ограничиться условным сроком», – сказал Козлов.
Адвокат Светлана Байтурина в ходе судебного заседания заявила, что во время акции Баршай хотел помочь другому фигуранту дела – Владимиру Емельянову (получил условный срок). По ее словам, Баршай очень испугался, что Козлов может забить Емельянова дубинкой, поэтому и решил вмешаться. «21 год, максимализм, желание помочь, вмешаться, учитывая эмоциональные особенности. Эксперты пишут: да, чувствительный, да, ранимый. Принципы справедливости – не пустой звук», – сказала она (цитата по «Медиазоне»).
На данный момент Баршай – последний фигурант «московского дела». Молодого человека задержали и отправили в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля в поддержку кандидатов в Мосгордуму. Всего во время акции, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции Следственный комитет завел уголовное дело, фигурантами которого стали полтора десятка человек. 11 из них получили реальные сроки.
До ареста Баршай учился на третьем курсе Московского авиационного университета (МАИ), а также на волонтерских началах преподавал в физико-математической школе при университете. Молодой человек находится в СИЗО с октября 2019 г. Во время следствия адвокат молодого человека говорил, что сокамерники оказывали на него давление: убеждали пойти на сделку со следствием, а также в шутливой форме обсуждали изнасилование. В ноябре Баршая отправили на психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.
В поддержку Баршая российские ученые опубликовали открытое письмо, в котором возмутились развитием «московского дела» и обратили внимание, что Баршай – единственный из фигурантов дольше трех месяцев находится в СИЗО в ожидании суда. Они напомнили, что молодой человек во время протестной акции хотел помочь Емельянову, которого бил сотрудник Росгвардии.