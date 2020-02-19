Депутат Госдумы Ольга Баталина может перейти на работу в правительство

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина может стать замминистра труда и социальной защиты. О том, что Баталина может перейти в правительство, в своём телеграм-канале написал депутат Госдумы Николай Панков. Два собеседника в партии и федеральный чиновник сказали «Ведомостям», что она рассматривается в качестве заместителя министра труда Антона Котякова.